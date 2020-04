4 nuevos casos y ya son 40 los contagiados de covid-19 en Corrientes

Por Urgente Santo Tome 24/04/2020 Cuatro nuevos casos de Coronavirus positivo se registraron en las últimas 24 horas en Corrientes elevándose así la cantidad a 40 en total. Se trata de cuatro personas que comparten lugar de trabajo en el servicio penitenciario con positivos recientes, tres residen en Capital y uno en San Cosme. Se encuentran aislados y clínicamente estables.

De esta manera se acumulan a la fecha 40 casos en esa condición, de las cuales 23 se recuperaron y recibieron el alta. Hay un caso sospechoso internado en sala general del hospital Llano y cuyo estado de salud es bueno.

Se encuentran en aislamiento preventivo 1853 personas, mientras 2258 concluyeron la condición de aislamiento. Continúan pendientes los resultados de 10 muestras envidadas al Instituto Malbrán.

Ante estos hechos, el Gobierno Provincial a través del Comité de Emergencia, insistió en la necesidad de mantener la cuarentena, cumplir con las medidas de higiene, el uso de protector facial, y de no generar aglomeraciones. Insistiendo en que hay que mantener la calma, pero tener muy claro que se enfrenta a un virus de alto nivel de contagio y de elevada mortalidad, por lo que la mejor arma para contenerlo es la responsabilidad acatando todas las medidas preventivas y de distancia social.

El dengue no mostró casos en el interior, pero en Capital registró once contagios, por lo que se mantiene la actividad de control en toda la provincia, acentuándose diversas acciones en los barrios capitalinos.







DENGUE



Se diagnostican 12 casos nuevos

TOTAL 874 CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 840

CAPITAL: nuevos diagnósticos 12

Total: 761



INTERIOR:



Total: 113

Ituzaingó: 39 casos

Santo Tomé 3

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 4

Goya 3

Bella Vista 5

Saladas 5

San Cosme (Paso Patria) 27

Paso de los libres 2

Mercedes 1

San Luis del Palmar 2

Virasoro 8

San Carlos 2

General Paz (Itá Ibaté2

Empedrado 4

Han sido dadas de alta 840 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Continúan las acciones de control vectorial, fumigación vigilancia focal y búsqueda de febriles.

Las acciones en conjunto entre equipos del municipio la provincia y la nación, se desarrollan en los barrios San Gerónimo, Villa Chiquita y Centro y el interior en Ituzaingó y Paso de la Patria.



CORONAVIRUS-COVID-19



Hay dos casos positivos nuevos, viven en Capital y comparten lugar de trabajo con positivos recientes, ambos se encuentran aislados y clínicamente estables.

Se acumulan a la fecha 38 casos positivos.

Se recuperaron y recibieron el alta 23 pacientes.

Hay un internado, se trata de un caso sospechoso que está en sala general del hospital Llano y que se mantiene estable clínicamente.

1853 personas están en aislamiento obligatorio.

Concluyeron el aislamiento preventivo 2258 personas.

Se encuentran pendientes en el Instituto Malbrán los resultados de 10 muestras enviadas

La Republica