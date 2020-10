Actos por el 17 de octubre ¿Quien conduce el peronismo en Santo Tome?

Por Urgente Santo Tome 17/10/2020 De nuevo se repite en Santo Tome una fecha muy querida para los peronistas, que es el dia de la lealtad al general Peron, que se conmemora todos los 17 de octubre de cada año. En Santo Tome esa fecha tan contundente para un hombre o mujer de fe peronista se vive de otra manera, y por que? Porque en esta ciudad el peronismo se encuentra partido en dos desde hace un tiempo considerable, desde que nacia el reinado del Intendente Mariano Garay al frente de la comuna local. Desde esa fecha las desaveniencias y diferencias con su antecesor y ahora Senador provincial Victor Daniel Giraud vinieron tomando un color cada vez mas oscuro y requebrajo el corazon mismo del justicialismo en estas tierras, hasta que ante la sociedad los dos dirigentes materializaron su pelea politica y distancia. Pero sin embargo la gran pregunta de todos los que se interesan en politica en esta ciudad es ¿ Quien conduce el peronismo en Santo Tome?

La principal figura del Peronismo local, para muchos es el Senador Víctor Giraud que encabezó los principales festejos este 17 de Octubre acompañado de la dirigencia Justicialista y simpatizantes. Quedando excluido el sector del intendente Mariano Garay que no logró su objetivo de reemplazar en la conducción al Senador.Hoy este 17 de Octubre día caro a los sentimientos peronistas donde se recuerda la lealtad del pueblo a su líder. Le encuentra a los peronistas en Santo Tomé muy divididos, con un sector levantisco que no le reconoce el liderazgo a Giraud pero que no lo ha podido sustituir ya que perdieron todas las elecciones que disputaron.