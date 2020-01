Admiten que es grave el número de jóvenes alcoholizados que conducen motocicletas en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 02/01/2020 Desde la Dirección de Tránsito de Santo Tome señalaron que creció en la ciudad el número de jóvenes que conducen bajo los efectos del alcohol en esta localidad. La mayor parte de este flagelo se observó en las últimas horas y en vísperas de los festejo por el año nuevo. Se reportan desde la policía y desde la Dirección de Monitores de la comuna muchos conductores en estado de ebriedad en ciclomotores de alta y de baja cilindrada. Según el Director del área Héctor Flores, el 1 de enero se observaron en varios puntos de la ciudad motocicletas que perdían la dirección y despistaban. A propósito, el encargado del tránsito hablo en la mañana periodística de Radio Ciudad y afirmó: “Gracias a dios no ocurrió una fatalidad en Santo Tome, pero no damos abasto con la cantidad de motos o autos, donde los jóvenes conducen alcoholizados, es impresionante, ayer por la madrugada tuvimos que acudir a varios lugares para socorrer a chicos que estaban tirados con sus ciclomotores en las veredas, se notaba que estaban ebrios”. Preguntado si no le labraban multas, Flores admitió: “Hubo varios casos, uno es de una chica que iba conduciendo una moto hacia la islita, se ve que perdió la dirección y cayo, el personal la ayudo y la llevo al hospital, otro caso fue en la esquina de Ángel Blanco e Irigoyen, allí otros jóvenes estaban tirados borrachos en la vereda con su moto en el piso, no damos abasto. No podemos aplicar multas porque no llegaron todavía los alcoholímetros, me dicen que en estos días llegan y vamos a usarlos, Yo pido a los padres y tutores que no les den las motos a sus hijos si saben que toman, porque puede pasar una tragedia”.

En Corrientes la cantidad de heridos en accidentes de tránsito por alcohol aumentó exponencialmente. La primera víctima en siniestro vial en este año 2020 es de la ciudad de Mercedes, donde dos motos colisionaron y generaron la primera tragedia vial de nuestra provincia en este nuevo año.