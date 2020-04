Análisis de la política santotomeña: Derrota política de Mariano Garay en una semana frenética

Por Urgente Santo Tome

Analisis

La semana pasada asistimos al mayor ataque político del oficialismo comunal de la administración Garay contra la oposición encarnada en José Augusto Suaid, adjudicándole intencionalidad política a todo lo que este estaba proponiendo y poniendo en acción su estrenada alianza política con Jorge Eduardo Amuedo titular y conductor de FM Bunker. La alianza que también se extiende a la participación de ex intendente Carlos Farizano, tuvo su debut esta semana con una nueva y sonora derrota para el Intendente Garay. El intendente, que viene de sufrir dos estrepitosas derrotas el año pasado donde perdió su interna en las elecciones del 2 de Junio contra la lista de su archirrival el ex intendente Víctor Daniel “el negro” Giraud y otra contra la lista de ECO que llevaba al maestro Santiago Saucedo que lo derrotó contundentemente en Octubre/19, intenta quemando las naves ensayar una Alianza con lo peor de la política santotomeña, como es asociarse a Jorge Amuedo y una persona del pasado como la degastada figura de Carlos Farizano. Es que a Garay le van quedando pocas opciones, intentó mejorar la imagen asociándose inicialmente a figuras que esperaba le rindieran un buen dividendo alejándolo del pasado como eran Farizando, Buera, incluso Giraud y su entorno. También ensayo un acercamiento al Gobernador Gustavo Valdés que quedó a mitad de camino incluso internamente con la liga de los Intendentes Justicialistas.

Todo este último amague de acercamiento que podría haberle brindado una cómoda existencia la desaprovecho porque apostó sin mayor visión a un exitoso gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Hoy va constatando que la aventura kirchnerista va camino a convertirse en un callejón sin salida y en una bolsa de plomo, por lo tanto decide apostar todo a la lapicera o la billetera utilizando para ello los servicios de Jorge Eduardo Amuedo contra los muchachos de ECO y a Carlos Farizano para hacer el 2 a 1 a Víctor Daniel Giraud. Efectivamente la Alianza entre Garay, Amuedo y Farizano, que se anunciara anticipadamente en este portal, tuvo su debut en una puesta que fracasó ruidosamente porque fue muy burda y de principiantes, ya que todos se dieron cuenta y la abortaron rápidamente. Carlos Farizano que quiere promover a su Hijo Carlitos Junior a un lugar del Concejo deliberante ofreció las instalaciones de Baila Morena un local Bailable para convertirlo en hospital de Campaña, la puesta en escena contó con las debidas fotografías como les gusta al kirchnerismo (mucho humo y pocas nueces), terminó cuando José Augusto Suaid indicó al Hotel de Turismo del Automóvil Club Argentino (ACA) y logro el interés del Gobernador Gustavo Valdés para ingresarlo al sistema de Salud Provincial. Un Garay balbuceante antes la Cámaras del Cable local dijo que no iba a permitir que se “juegue a la política” en estos momentos y reconoció que no tenía idea y que se había enterado por los medios del ofrecimiento del Hotel. Atónito Salió por ese mismo canal a reconocer dos días después que aceptaba la iniciativa del hospital de campaña propuesto por Suaid. Pero la Alianza Garay, Amuedo, Farizano no se detuvo ahí ensayaron un perdido por perdido falta envido y lanzaron un ataque que creían mortal utilizando a un portal quien en titular catástrofe sostuvo “EL PROYECTO DE SUAID ES TRAER CONTAGIADOS DE COVID 19 A SANTO TOME”, en un intento de generar miedo y el rechazo de la población a la propuesta del ex concejal, que fue rápidamente detectado y tachado por todos los medios como ¡NOTICIA FALSA!. Fue tal la reacción y el repudio de la gente que el director y dueño del portal se vió en la obligación de levantar y borrar la nota falsa. Esto generó un estado de furor y de violencia en Amuedo que paso dos días consumido por odio descalificador y agraviante. Pero la alianza tiene un efecto mucho más profundo, causó un estado de estupefacción primero en las filas del intendente Garay quienes no daban crédito a lo que escuchaban sus oídos, por lo que decían por lo bajo, si esto es cierto me voy con los de ECO, y que luego al pasar los días fueran aceptando y ya dando señales para saltar del barco. Todos concuerdan internamente que la Alianza con estos dos tiburones como son Amuedo y Farizano va a terminar de dañar definitivamente la imagen de Garay. El intendente pretendía en estos tiempos de pandemia, recuperar la iniciativa política, haciendo política sin que se note que hacía política, su temeraria jugada de asociarse a lo peor del pasado peronista y a lo peor que ha dado la política Santotomeña en una figura como la de Jorge Amuedo flaco favor ha hecho a esta voluntad, propinándose una auto-derrota previsible y evitable, no como el Covid 19.