Argilaga salio a criticar a Farizano y Etchegaray y dijo que el Concejo quiere Cogobernar en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 22/07/2020 El proyecto de compra de una motoniveladora por parte del Municipio de Santo Tome genera todo tipo de rispideces entre el oficialismo y parte de la oposición. Ahora el centro del debate está puesto en el Concejo Deliberante local, quien deberá decidir para que lado juega en este partido. Hasta el momento solo se conocía las cuestiones generales y políticas de la iniciativa, pero faltaba la explicación técnica de quien fuera la idea de adquirir maquinaria para el parque automotor de Santo Tome, como lo es el Ing. Jorge Argilaga, el hombre a cargo del área de Obras Públicas de la comuna. El profesional brindó una entrevista radial en horas de la mañana y aparte de argumentar la postura del oficialismo, no dejo títere sin cabeza cuando salió fuerte a criticar a viejos dirigentes santotomeños, a un concejal y a todo el cuerpo deliberativo.

Preguntado porque la Motoniveladora es tan importante para el parque automotor, Argilaga señaló: “Para mi es fundamental junto a la retroexcavadora porque no podemos atender la cantidad de calles de tierra que tenemos con una sola motoniveladora”. Preguntado sobre el estado técnico de la motoniveladora propiedad del municipio, el encargado afirmó: “Voy a responder esta pregunta respondiendo a dos líderes políticos de Santo Tome, uno el concejal Lalo Etchegaray y el otro el ex intendente Carlos Farizano. Primero al concejal Etchegaray que pide y habla de dos motoniveladoras. Las motoniveladoras que son propiedad del parque automotor es una Caterpiller 120H comprada a fines del 2005 por el intendente Carlos Farizano está en excelente condiciones y siempre estuvo trabajando hasta que vimos desperfecto en el tren delantero a principios de este año, la hicimos revisar, compusimos el tren delantero en Posadas en el mes de febrero , la ensamblamos acá y después descubrieron fallas en el motor en el circuito de aceite que ingresa agua y tuvimos que enviar a Mercedes, donde está ahora y en dos semanas estará llegando y la motoniveladora volverá a funcionar, es una muy buena máquina. Tengo todo registrado, donde los técnicos de Caterpiller afirmaron que esa máquina nunca tuvo mantenimiento en las gestiones anteriores, al que le toco gobernar en ese momento no la mantuvieron, por desconocimiento" . Preguntado porque si se puede arreglar la actual motoniveladora, van a comprar otra, Argilaga precisa: “Una máquina para atender el 75 % de las calles de Santo Tome no alcanza son 8 hs de trabajo, acá nosotros con una lluvia nos destruye todas las calles. La máquina que se quiere comprar es una de marca china, hoy una Caterpiller es demasiada plata, por eso la compra no es una compra irresponsable como dice el Concejal Etchegaray y el ex intendente Farizano, es una compra adecuada a los tiempos que estamos viviendo”. Preguntado por el costo de la máquina que quiere adquirir el municipio, el Ing. Asevera: “Son 12 millones de pesos, hoy estamos alquilando una maquina 120HK y nos sale aproximadamente 900 mil pesos por mes, la compra se haría por sistema leasing , que esta potenciado por el gobernador Gustavo Valdez, porque él nos potencia y él nos alienta a hacer esta compra”. Preguntado si el Municipio no tiene plata para comprar al contado la herramienta, Argilaga rápido de reflejos, re4spondio: “El Intendente es muy ordenado y cauto, pero si se presenta esta posibilidad y porque solo estamos en crisis vamos a dejar de hacer las cosas que hay que hacer, de invertir y endeudarnos para beneficio del pueblo”. Preguntado porque este proyecto genero muchas críticas de parte de una porción del arco político, Argilaga aseguró: “Por desconocimiento, primero están actuando de forma política no me cabe ninguna duda. Etchegaray no sabe o si sabe, sabe hasta es hasta la mitad porque se lo habrá contado el ex intendente Giraud. Lo de Farizano me llamo poderosamente la atención, yo le acompañe un año en su gestión, él dice que la Caterpiller está obsoleta y no es así, cuando la arregle voy a pasar por su calle. Yo le quiero recordar a Farizano que en su momento haber comprado un camión barredor para limpiar el 10% de calles asfaltadas, deja que desear. Yo quiero que los Concejales sean responsables y que tengan una mirada más a las generaciones futuras y no en las próximas elecciones, yo creía en el cuento de los reyes magos cuando tenía 5 o 6 años. Que se hayan juntado los tres reyes magos en la plaza san Martin a hablar de si la municipalidad debería comprar una motoniveladora, es difícil de aceptar, me parece que hay intención política y es perjudicar al pueblo de Santo Tome. Sobre los concejales creo que deberían destinar los dineros que cobran en informarse un poco más, ellos quieren cogobernar Santo Tome”.