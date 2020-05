Aumentaron las denuncias por robos de motos en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 28/05/2020 Se registraron varios robos de motos en los últimos días en Santo Tome. Así lo registran las denuncias efectuadas en distintas unidades policiales de esta localidad y todo parece indicar que tras la disminución del control y presencia de las fuerzas de seguridad en las calles en el marco de la cuarentena, aumentaron los hechos delictivos. En la comisaria Primera en tan solo unos días se llevaron a cabo más de 5 denuncias por sustracción de ciclomotores. Uno de los hechos ocurrió en la zona de El Mejoral de esta ciudad en el día de ayer por la madrugada, cuando malvivientes ingresaron por el frente de una vivienda y luego de cortar el tejido robaron una moto marca zanella 110 propiedad de la señora Samanta Machado. En declaraciones a Radio Ciudad Macho señaló: “Me robaron la moto ayer por la madrugada, me cortaron el tejido y entraron por el frente de mi casa que queda por la zona de Mejoral. Yo necesito la moto porque trabajo llevando y trayendo mercadería, también uso porque soy cobradora para una empresa, por el momento la policía no me comunico ninguna novedad, espero la recupere porque la necesito para mi trabajo”.