Caso Schaerer: Los desgarradores últimos minutos de vida del correntino secuestrado

Por Urgente Santo Tome 28/12/2019 (Imagen Radio Sudamericana) Salvo una desgarradora grabación entregada a la familia como prueba de vida -previa al cobro de rescate de 277 mil dólares- nada se supo de Cristian Schaerer. Creen que los restos de Cristian Schaerer podrían estar en la frontera argentino-brasileña, según un nuevo testimonio.

Los últimos días de la víctima

El 21 de septiembre de 2003, alrededor de las 23.30 hs, Schaerer estaba por entrar a su casa del barrio Las Tejas, en Corrientes, en su viejo Mercedes Benz, cuando cuatro hombres a bordo de un Fiat Duna lo interceptaron y se lo llevaron. Cristian no gritó, no se resistió. La escena fue vista por un vecino al que Lohrmann amenazó para que se volviera a meter en su vivienda.

Pocos minutos después de la captura, los secuestradores cambiaron de auto y se subieron a un Chevrolet Corsa. Con ese vehículo fueron hacia el sur y luego se adentraron en la provincia de Corrientes hasta un galpón ubicado en el kilómetro 7,4 de la ruta nacional 118.

En ese lugar, una casilla precaria, Cristian permaneció dos días. El 24 de septiembre los secuestradores lo movieron: se lo llevaron a Paso de los Libres, donde lo retuvieron aproximadamente 15 días en una chacra ubicada en el cruce de la calle Ernesto Montiel y la ruta 117, para luego llevarlo a una casilla del “Paraje Ombucito”.

La banda estuvo varias veces a punto de ser interceptada. Incluso aun hoy los investigadores sostienen que, antes de que lo trasladaran a Brasil, Cristian estuvo a punto de ser rescatado en un operativo de la Policía Federal. Sin embargo, todo se frustró porque los secuestradores contaban con la colaboración del sargento de la PFA Miguel Angel Ramírez (condenado) que trabajaba en la Delegación Paso de los Libres y les avisaba de los movimientos de búsqueda.

DESGARRADORA GRABACIÓN

La principal hipótesis es que Cristian fue asesinado por Lohrmann en Brasil poco después del cobro del rescate, dinero que la banda, dicen, se repartió en un hotel de Curitiba.

Pero "El Vasco" Schaerer varias veces expuso su propia teoría de lo ocurrido, según la cual Lohrmann mantuvo al chico vivo muchos meses más para intentar cobrar un segundo rescate y finalmente "lo vendió a otra organización" de narcotraficantes para que ellos cerraran el negocio.

"El Vasco" contó a Télam, en una entrevista realizada a mediados de 2017, que Cristian habría estado retenido en una quinta de Paso de los Libres has­ta los primeros meses de 2004. Luego estuvo cautivo entre marzo y mayo del 2004 en un ase­rradero de Garupá, Misio­nes, propiedad de Carlino Rojas Morel. Finalmente se lo trasladó desde Misiones a Paraguay a bordo de una Renault Trafic hasta que terminó en una casa de Edelira, en el departamento paraguayo de Itapuá.

“Yo estuve muy cerca de recuperarlo y no me voy a perdonar no haber dado el paso necesario para eso. Entre todos los operativos que realizamos con la Po­licía paraguaya y la fiscalía antisecuestro de Paraguay, estuvo uno en donde estu­vimos en un lugar, frente a la toma de agua de la Pape­lera Misiones, donde había tres casas”, agregó el padre de Cristian.

"En dos de ellas encontramos a parte de la banda y logra­mos obtener información respecto a las últimas horas de Cristian, pero la tercera casa estaba toda cerrada y tapiada y uno de los inte­grantes del grupo dijo que estaba abandonada, por eso no la revisamos. Mi hijo se encon­traba ahí, a 30 metros de donde nosotros estába­mos”.

La teoría del padre de Cristian -que incluye la protección de narcos paraguayos y brasileños a la banda de Lohrmann- nunca pudo ser corroborada. Los datos más concretos sobre los últimos días de la víctima la ubican en Uruguayana, sobre el margen del Río Uruguay, con una capucha en la cabeza subiendo a una lancha con "El Ruso" Lohrmann y preguntándole si lo iba a matar.

Fuente Radio Sudamericana