Concejal Ordenavia:" Lo que hicieron fue un delito, un intento de golpe institucional"

Por Urgente Santo Tome 01/08/2020 El alto voltaje que tomo el caso de la calle María Elena tiene un final incierto, a medida que pasan los días se suman más funcionarios y referentes políticos que salen a opinar en los medios santotomeños. En esta oportunidad este diario reproduce parte de lo que declaro a una radio la concejal del oficialismo Dra. María Ordenavia. Entre otras cosas, la edil señaló sobre el episodio que ocurrió en una arteria del barrio 26 viviendas, que se cometió un delito, que varios funcionarios incurrieron en una grave falta, y no le tembló la voz al afirmar como el intendente Mariano Garay , que “en Santo Tome hay un intento de golpe institucional”.

Principales frases

“En la calle maría elena hubo un hecho delictivo, la obra pública depende del municipio de Santo Tome exclusivamente, por lo tanto no puede asumir la calidad de obra un grupo de particulares, por un grupo de dirigentes locales y provinciales en un claro acto de campaña política, usando la necesidad de la gente, un reclamo de la gente, que no es desconocido por el intendente, sabiendo de esta problemática es donde se ha pedido la autorización para comprar una motoniveladora”

“Lo que sucedió es muy grave, es un golpe a la democracia, sobre todo cuando vienen de funcionarios, alguno de ellos deberían acercarse al estado municipal para pedir autorización, apoyo la democracia pero no de esta manera. Si vos apoyas al municipio darle facultades al intendente, no le ates de pies y manos y quieras taparle la boca, eso es lo que debe hacer. Hay una intención de unos concejales de poner trabas en la compra de la máquina. No se puede comprar al contado, si se refiere a los 61 millones, esa es una cuestión aclarada, los números los tienen estos funcionarios que siguen insistiendo en los 61 millones, obviamente que el municipio no dispone de eso”

“Lo que hace el Concejo Deliberante es poner palos en la rueda, pero deberíamos sentarnos de manera responsable, a desarrollar lo que quiere el pueblo, la sociedad quiere las maquinas, necesitamos 4 motoniveladoras, no dos, tenemos el 75 % de las calles de tierra, porque no apoyan la compra de la maquina si saben que es una necesidad de la población, les interesa la comuna me pregunto, o le interesa el activismo político. Uno de los pasos que necesitamos en el concejo es la audiencia pública, que estamos viendo cuando se hace, por eso quiero invitar a toda la comunidad que se pronuncien a favor o en contra de la compra de la maquina”

“ En la justicia vamos a ir hasta el fondo con todo esto, todas las personas que participaron del delito están denunciados, pero además de haber hecho eso, invitaron a todos por las redes a concurrir, no te parece algo infantil, tan desordenados, me parece un acto reprochable, no puedo entender a donde quisieron llegar.”