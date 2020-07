Condenaron a 20 años de prisión al santotomeño que mató a dos paraguayos en el 2017

Por Urgente Santo Tome 22/07/2020 El tribunal Oral Penal de Santo Tome hallo culpable de doble homicidio al santotomeño Jorge Alejandro Guillen. En el segundo día de debate se conoció la sentencia del tribunal sobre un hecho delictivo que conmocionó a Santo Tome en el año 2017. Guillen estaba acusado de ejecutar a dos personas oriundas del paraguay Cristaldo Espinola y Denis Villalba. El suceso ocurrió en zona de paraje Atalaya y se habló en su momento de crimen narco.

El Caso:

Los dos hom­bres de na­cio­na­li­dad pa­ra­gua­ya en­con­tra­dos muer­tos en el pa­ra­je Ata­la­ya, del de­par­ta­men­to co­rren­ti­no de San­to To­mé, fue­ron ase­si­na­dos en la no­che del miér­co­les 20 de di­ciem­bre de 2017 , se­gún re­ve­la­cio­nes de la con­cu­bi­na del prin­ci­pal sos­pe­cho­so.

La mu­jer, de 23 años, ha­bría da­do de­ta­lles con­tun­den­tes an­te las au­to­ri­da­des ju­di­cia­les. Si bien di­jo no ser tes­ti­go vi­sual de los ho­mi­ci­dios, men­cio­nó que des­de el in­te­rior de la ca­sa si­tua­da en una cha­cra es­cu­chó una dis­cu­sión en­tre su pa­re­ja y las víc­ti­mas y, se­gun­dos más tar­de, dis­pa­ros de un ar­ma de fue­go.

Los hom­bres, co­no­ci­dos en­tre sí, es­ta­ban afue­ra de la vi­vien­da. Con­su­mie­ron be­bi­das al­co­hó­li­cas y pe­le­a­ron por un mo­ti­vo to­da­vía no pre­ci­sa­do, aun­que una ver­sión in­di­ca que los ex­tran­je­ros tu­vie­ron una ac­ti­tud in­de­co­ro­sa ha­cia la mu­jer de su ami­go y ello pro­vo­có la con­fron­ta­ción. “Sue­le ser muy ce­lo­so”, ha­bría de­ja­do tras­cen­der la chi­ca, lla­ma­da Ale­jan­dra L.

El tes­ti­mo­nio de la jo­ven pue­de ser la cla­ve pa­ra de­sen­tra­ñar la his­to­ria ma­ca­bra. Ella apun­tó a su ma­ri­do, Ale­jan­dro G., un ex car­ni­ce­ro de 41 años, co­mo el pre­sun­to au­tor ma­te­rial del do­ble ase­si­na­to.

La ma­ña­na del vier­nes, la Po­li­cía que ras­tri­lla­ba la zo­na en­con­tró el ca­dá­ver de Ra­món Be­ne­dic­to Es­pí­no­la Cris­tal­do, de 47 años, en un ca­nal de agua cer­ca­no a una plan­ta­ción de pi­nos, a 2 ki­ló­me­tros de la ca­sa don­de lo ha­brí­an ma­ta­do.

El cuer­po es­ta­ba con el crá­neo sin par­tes blan­das, te­nía un bra­zo par­ti­do y en lí­ne­as ge­ne­ra­les un avan­za­do es­ta­do de des­com­po­si­ción, pro­duc­to de las al­tas tem­pe­ra­tu­ras y los dí­as a la in­tem­pe­rie.

Los des­plie­gues po­li­cia­les pa­ra la bús­que­da de Es­pí­no­la Cris­tal­do fue­ron de me­nor a ma­yor a par­tir del vier­nes 22 de di­ciem­bre, cuan­do la es­po­sa del hom­bre avi­só que él no re­gre­sa­ba a su vi­vien­da de la ciu­dad de En­car­na­ción, Pa­ra­guay.

Esa mu­jer pre­ci­só que su ma­ri­do di­jo que via­ja­ría a una zo­na de cha­cras de San­to To­mé a re­a­li­zar “co­bran­zas”. Pre­sun­ta­men­te, el ex­tran­je­ro se de­di­ca­ba a la ven­ta de pro­duc­tos ta­les co­mo ci­ga­rri­llos y otros su­pues­ta­men­te no de­cla­ra­dos en Adua­na.

La pes­qui­sa de los hom­bres de­pen­dien­tes de la Uni­dad Re­gio­nal con­du­jo a un re­mi­se­ro, per­so­na tam­bién fun­da­men­tal pa­ra di­lu­ci­dar los úl­ti­mos mo­vi­mien­tos de Es­pí­no­la Cris­tal­do y otro hom­bre que lo acom­pa­ña­ba, “tam­bién de to­na­li­dad pa­ra­gua­ya”, se­gún di­jo.

El cho­fer, sin vuel­tas, in­di­có que en aque­lla fe­cha del 20 de di­ciem­bre lle­vó a dos “pa­ra­gua­yos” has­ta el pa­ra­je Ata­la­ya, a la ve­ra de la Ru­ta Pro­vin­cial 94, co­mo ya lo ha­bía he­cho en otra opor­tu­ni­dad.

Los in­ves­ti­ga­do­res se pre­sen­ta­ron pri­me­ro en la pro­pie­dad del ex­car­ni­ce­ro. Pre­gun­ta­ron si sa­bía al­go y és­te res­pon­dió que efec­ti­va­men­te Es­pí­no­la Cris­tal­do pa­só de vi­si­ta, pe­ro así co­mo lle­gó po­co des­pués se fue.

Ese tes­ti­mo­nio no fue con­tun­den­te. Por ello, con au­to­ri­za­ción ju­di­cial co­men­za­ron los ras­tri­lla­jes a pie y a ca­ba­llo en gran­des pro­por­cio­nes de te­rre­no, en zo­na ru­ral.