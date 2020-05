Corrientes entro a la fase 4, informate cuales son las últimas habilitaciones

Por Urgente Santo Tome 10/05/2020 El gobernador de la provincia Gustavo Valdés confirmó la entrada de Corrientes en la fase cuatro de la cuarentena en el que los comercios podrán comenzar a trabajar en sus horarios habituales con todas las medidas de precaución y de distanciamiento social y los mayores de 65 años también podrán sumarse a las caminatas controladas, aunque en el Parque Mitre para la zona de la Capital y en "zonas especiales" que dispongan los intendentes para el resto de la provincia.

Valdés en una conferencia brindada en el salón Amarillo de Casa de Gobierno confirmó así que "Comenzamos la fase 4. Es posible una movilidad cercana. Las medidas son las siguientes: en el tema de comercio vamos a volver a las horas habituales de apertura y cierre", aunque recordó que no hay que "olvidar que en los comercios debe haber todas las medidas que indiquen las autoridades sanitarias".

En ese sentido Valdés resaltó que hay que “entender que una bufanda no es un barbijo y a aquellas personas que no usen barbijos la vamos a sancionar" confirmó.

A la hora de anunciar actividades físicas, anunció que “vamos a incorporar un 50% más de gente porque los espacios así lo permiten y vamos a incorporar a los mayores de 65 años".

Anunció también la incorporación de otros deportes individuales que no tengan contacto. Como el tenis, remo, natación, golf, equitación individual y ciclismo en el velódromo, de a pares, no uno adelante y otro atrás. Con turnos y sin utilización de vestuario de manera que no haya aglomeración” y todo esto “sin la utilización de vestuarios en ningún caso”.

También aseguró que "los niños menores de 14 años podrán salir a los lugares habilitados a la mañana". En ese sentido dijo que "los niños, que son los que más cantidad de habitantes hay, vamos a habilitar el paseo recreativos en plazas dispuestas por el gobierno con prudencia y responsabilidad”

Consultado acerca de la asistencia de distintos sectores, aseguró que la provincia sigue trabajando en ese sentido y mostró su preocupación por el sector turístico, aunque aseguró que habrá nuevamente plus para los trabajadores de la sanidad este mes y que los sueldos de funcionarios de la provincia seguirán con tope de 50.000 “hasta nuevo aviso”.

Fuente La Republica