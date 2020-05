Covid-19: Confirmaron 54 casos en Corrientes, uno es un detenido en una unidad penal

Por Urgente Santo Tome 07/05/2020 El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, dijo este jueves que “se tomaron las medidas del caso” y “los recaudos necesarios para resguardar a la población penal” ante la confirmación de que un interno de la Unidad Penal Nº 1, de esta capital, dio positivo por covid-19.

“Tomamos todos los recaudos necesarios para resguardar a la población penal. Ahora nos queda evitar que se propague el virus”, señaló y adelantó se aceleran “los trabajos para acondicionar un sector del penal de San Cayetano para trasladar a posibles contagiados”.

“Por expresas instrucciones del gobernador [Gustavo Valdés] estamos intensificando ese trabajo”, dijo.

“Lamentablemente, es una noticia que no nos gusta dar”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales sobre la confirmación del caso positivo en la UP Nº 1, y ratificó que el preso infectado “está en buen estado de salud y aislado en las instalaciones del polideportivo de las Mil Viviendas”.

“No es una noticia agradable. Pero estamos haciendo lo necesario para controlar la situación. Salud Pública realiza los controles y establece las condiciones y forma del tratamiento para recuperar al paciente”, aseguró López Desimoni en Radio Dos. “Nuestra responsabilidad es resguardar la salud de los internos”, dijo.

Una vez confirmado que el resultado del test fue positivo, el interno de la UP Nº 1 fue trasladado al polideportivo de las Mil Viviendas, donde “se encuentra aislado

Fuente La Republica