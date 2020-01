Crisis del Carnaval santotomeño: Desde Ipanema admiten que no se ponen de acuerdo con las fechas del show de Comparsas

Por Urgente Santo Tome 17/01/2020 La situación del carnaval santotomeño es terminal, y es que en las últimas horas se supo que hasta peligra la realización del famoso show de comparsas prevista para el mes de febrero en el anfiteatro Genaro Berón de Astrada. Así lo confirmó el presidente de comparsa Ipnamea a www.urgentesantotome.com Héctor Flores. Consultado por este portal sobre si es verdad el trascendido, Flores señaló: “ Mira en lo que no se ponen de acuerdo es con la fecha, uno quiere el 15 de febrero, otro el 22, el tema es por la armonía, porque Marabu tiene compromisos, Fon Fon también tiene compromisos y es obvio que nosotros también nos estamos organizando, los gurices están todos en algunas comparsas de otros lados y eso genera inconvenientes de contar con la mayoría de los integrantes, pero tenemos que confirmar , se habla del 15, pero aún no está confirmado”. En otro orden de temas, Flores admitió que las comparsas más grandes quieren impedir que Colon se presente al evento por falta de papeles y aseguró que si bien él no está de acuerdo en excluir a nadie, se debería dar a Colon un plazo para cumplir con los requisitos legales. Ampliaremos