Desde el Concejo dijeron que podría salir un plus de consenso para los empleados municipales afectados a los controles

Por Urgente Santo Tome 18/05/2020 Tras la presentación de un proyecto para sugerir al Ejecutivo Municipal otorgar un plus a los trabajadores municipales que participan de los controles por la pandemia en la comuna. Ahora un legislador de Santo Tome revelo que podría salir la ayuda por medio de un consenso. El Vicepresidente 1ro del Concejo Deliberante Dr. Eduardo Etchegaray contò hoy a los medios de comunicación, que después de la propuesta redactada por el edil Santiago Saucedo (ECO) en la que sugiere al Municipio desembolsar $12.500 para cada empleado municipal afectado a los operativos, que hay diàlogo con el contador de la comuna y que podría arribarse a un acuerdo para un plus. “El Concejal Saucedo presento la semana pasado un proyecto de sugerencia para que la comuna les dé un plus a los trabajadores municipales que participan de los controles en las zonas de accesos a la ciudad, y demás áreas, me parece bien, quien podría estar en contra, lo que hacemos desde el Concejo es sugerir y el intendente decide, no veo porque hay que enojarse con la idea, me parece que se infla el tema de lo que es en realidad. Yo sé que hay dialogo con el contador del municipio Alvaro Acuña y podría salir un plus de consenso”, remarcó el legislador. El tema habia generado controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo santotomeño.