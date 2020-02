Después de confirmarse el primer caso de dengue, Saucedo salio a cuestionar a la "Comisión de lucha contra las enfermedades emergentes" de Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 12/02/2020 Tras confirmarse un primer posible caso autóctono de Dengue en Santo Tome, el Concejal por la oposición de la ciudad Santiago Saucedo ( Cambiemos) salió a cuestionar a la comisión de Lucha contra las enfermedades emergentes de esta localidad.

En contacto con medios radiales el edil señaló: “Ayer en horas de la tarde cuando nos enteramos de que Santo Tome tiene ya el primer caso de dengue autóctono, me puse a disposición de la comisión de lucha contra las enfermedades emergentes para lo que necesiten. Yo quiero y siento la necesidad de decir que si hay un caso autóctono en nuestra localidad es que no se hicieron bien los trabajos de prevención y limpieza. Yo el 22 de enero pasado presente un proyecto para formar grupos de tareas para recolectar material de descacharrado de las viviendas de Santo Tome, nunca me respondieron”. Preguntado de cómo están trabajando en la recolección de material descacharrado en la comuna Saucedo aseveró: “Y no están trabajando bien evidentemente, porque si no no tendríamos este caso, yo tengo contacto con vecinos me cuentan que sacan sus residuos y están dos semanas en las veredas e4sperando, algo se está haciendo mal, pero me pongo a disposición, el tema me preocupa, porque este caso también está a una cuadra de una conocida escuela de la ciudad”.