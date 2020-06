Detectaron un caso de coronavirus en un colectivo con repatriados y hay alarma en 11 localidades

Por Urgente Santo Tome 30/06/2020 Un colectivo proveniente de Buenos Aires con correntinos oriundos de 11 localidades del interior, arribó el último domingo a la Capital correntina. Al descender les tomaron muestras para tratar de determinar si alguno estaba afectado por coronavirus. Luego, en diferentes unidades, fueron trasladados a sus respectivas poblaciones. Pero a la noche, informaron a los municipios que uno de los repatriados dio positivo y se encendió el alerta en distintos lugares.

“Hasta ahora los tres están asintomáticos pero dos de ellos fueron trasladados a la Capital correntina. Uno de ellos es quien está afectado por el covid-19”, contó el intendente de Empedrado, José Cheme, Tras lo cual agregó que “el tercero que permanece en nuestra localidad está aislado al igual que otras 20 familias porque integrantes de esos hogares participaron de un encuentro con uno de los repatriados. Y si bien la primera muestra le dio negativa, debemos tomar todos los recaudos”. En este sentido, remarcó que hisoparon nuevamente a todas los que tuvieron un contacto estrecho con quienes arribaron el último domingo a Corrientes. “Estamos expectantes por los resultados de los análisis que estimamos estarán mañana (hoy) al mediodía o a la tarde”, afirmó Cheme.

Similares medidas adoptaron en otras comunas. En el caso de Goya, anoche, el director del Hospital Camilo Muniagurria, Raúl Martínez informó que cuatro personas viajaron en el mismo

micro en el que estuvo el paciente positivo oriundo de Empedrado. No obstante, comentó que todos están asintomáticos y aislados en sus respectivos hogares.

Asimismo, añadió que una quinta persona -que también vino desde Buenos Aires- permanece internada y en observación. Tras lo cual aclaró que hasta ahora ninguno dio positivo y que las muestras están siendo analizadas en el Laboratorio Central de la Provincia. Mientras que en Santa Lucía, el propio intendente José Sananez informó que ayer a las 18.30, Salud Pública hisopó a un matrimonio y sus dos hijos. En este punto, pidió “tranquilidad” a la población porque los citados santaluceños estaban aislados y sin síntomas compatibles con coronavirus.

Aislados

“Arribaron ocho personas, de las cuales siete viven en una casa y una en otra. Llegaron el domingo a la siesta y ya están aislados. No tienen síntomas pero de todas maneras se les realizó el hisopado”, expresó el director del hospital de San Roque, Alejandro Amarilla al ser consultado por El Litoral.

Su par de Curuzú Cuatiá, Mónica González aseveró a este diario que “acá llegó sólo una señora y automáticamente comenzó la cuarentena en su casa. Vive sola y ya se le tomó la muestra”.

En tanto, la directora del hospital de Mercedes, Laura Lacour, comentó a El Litoral que “una mamá con sus dos chicos están aislados en su casa. Y una chica que vino sola está en un hotel cumpliendo la cuarentena. Hasta ahora ninguno tuvo síntomas. Ahora hay que aguardar los resultados de los hisopados”.

Por su parte, el intendente de Tabay Juan Miño indicó que “dos personas de diferentes familias llegaron desde Buenos Aires. La Policía les notificó que deben permanecer aislados y ellos se encargan de ir a controlar”. Asimismo, en diálogo con El Litoral acotó: “En cuatro o cinco días se le hará un nuevo hisopado”.

Viajes particulares

“Una mujer que se trasladó en el micro donde se detectó el caso de Empedrado, vino a nuestra localidad pero según me manifestaron desde el equipo que hace el control en los accesos, ella no tuvo contacto con familiares porque inmediatamente en ambulancia se la trasladó hasta las cabañas del balneario donde todos los repatriados deben cumplir con los 14 días de aislamiento”, contó el intendente Jorge Meza a El Litoral. Pero “lo que sí nos preocupa es que habría personas que contratan un remis particular y se van a la casa de parientes que viven en zonas suburbanas. Y luego, sus parientes vienen a trabajar a la localidad”

FUENTE EL LITORAL