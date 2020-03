Dieron negativo los 7 casos sospechosos de coronavirus en Corrientes

Por Urgente Santo Tome 15/03/2020 El Gobierno provincial confirmó anoche, a través de sus autoridades sanitarias, que dieron de alta a las personas que figuraban como sospechosas de haber sido afectadas por coronavirus: tres pacientes internados en centros hospitalarios de Capital, y otros cuatro que se encontraban aislados en sus domicilios. La medida se aplicó al recibir los resultados de los análisis clínicos oficiales remitidos al Instituto Malbrán de Buenos Aires, que dieron negativo para esta patología, descartándose cualquier sospecha sobre la situación clínica y viral de los mismos. “Por lo cual, no quedan internados y no hay casos positivos de coronavirus en Corrientes”, resaltaron en un comunicado difundido al cierre de esta edición.

Asimismo, aclararon que quedan 34 personas sobre las que se mantiene la vigilancia sanitaria en sus domicilios, “las que, vale destacar, no presentan ningún síntoma, ni inconveniente clínico alguno, sino que han expresado que pudieron haber tenido algún tipo de contacto con posibles sospechosos de portar la mencionada patología”. Se explicó al respecto que este tipo de situación responde al protocolo articulado para personas que expresan la condición antes mencionada.

Fuente El Litoral