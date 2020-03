Dirigentes de Cambiemos muestran su satisfacción por la pronta terminación de una nueva escuela en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 04/03/2020 Se encuentra avanzada la conConstrucción de un moderno edificio escolar con una importante inversión del gobierno provincial en Santo Tome. La misma se ubica en los barrios del sur y solucionará la falta de espacio edilicio para el sistema educativo de la comuna. Según los dirigentes de Cambiemos de esta localidad, que en el día de hoy recorrieron la superficie construida la obra está casi terminada. La Casa de estudios cuenta con 12 aulas completamente equipadas, 16 baños, una cocina equipada, un salón de usos multiples, un salón con proyector de imágenes totalmente equipada, un laboratorio.

Consultado por www.urgentesantotome.com algunos de los principales referentes de Cambiemos en la localidad expresaron su satisfacción al visitar el proyecto casi concluido. El ex concejal José Augusto Suaid manifestó: "Estamos muy contentos porque de a poco va tomando cuerpo la planificación que hemos realizado para desarrollar a toda la ciudad, con obras que van marcando una impronta en los lugares que se realizan. Tenemos un concepto general que se llama de la periferia al centro. Y estamos felices porque nuestras iniciativas se van concretando y no podemos ir más rápido porque el ejecutivo municipal no planifica y no nos acompaña en la gestión ante la provincia. Esta escuela estará en una zona estratégica como así también las obras necesarias para la localización del Corsódromo entre otras".

Por su parte el actual edil Santiago Saucedo señaló: "este es un gran logro de todo el equipo de trabajo, que tiene claro hacia dónde debe ir santo Tomé. Que crece y le da posibilidades y bienestar a todos sus ciudadanos. Como decimos siempre trabajando juntos se puede más".