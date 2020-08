El Director del Centro Unificado de Frontera dijo que la situación es "grave" en San Borja y que extreman medidas del lado argentino

Por Urgente Santo Tome 19/08/2020 El avance del coronavirus no da respiro a la ciudad vecina de San Borja (Brasil), hasta el momento hay más de 350 casos positivos y 9 fallecidos, dato que preocupa a las autoridades de Santo Tome. Uno de ellos, Santiago Faisal analizo en Radio Ciudad esta cruda realidad que se vive en el país vecino y que medidas de control se toman en el Centro Unificado de Frontera. "Efectivamente la situación de San Borja es preocupante, estamos hablando de 352 casos confirmados y 9 fallecidos, esa es la información oficial, San Borja tiene la cantidad de casos más elevado que toda la provincia de Corrientes. Si bien las autoridades locales hacen un gran esfuerzo para contener, allí está circulando el virus, lamentablemente al hermano de San Borja le conto las medidas, el uso de barbijo, la distancia etc. Se imaginaran en el Centro Unificado de Frontera el esfuerzo que se hace, si no hay casos comprobados en nuestra ciudad y en el Centro Unificado es porque se está trabajando muy bien, aplicando todas las medidas” afirmó Faisal. Preguntado si por esta realidad que vive San Borja se llevaron a establecer nuevas medidas, el funcionario dijo: “Si hace unos días gendarmería recorre permanentemente los centros de frontera inclusive con megáfono, control de febriles, hay maquinas sanitizadoras, esto te da la pauta que todos colaboran, les digo también que tenemos un médico de frontera exclusivo para el área”.

Preguntado por la cantidad de brasileros que trabajan en el centro unificado, Faisal afirmó: “Se redujo notablemente la presencia de ciudadanos brasileros en el Centro Unificado en instalaciones donde se comparte trabajo entre argentinos y brasileros. Hay días que van brasileros a determinados lugares, otros los argentinos, tenemos que ser ingeniosos, y están con las medidas de higiene, oficina que se utiliza, luego de desinfecta”. En cuanto al ingreso de camiones brasileños a la Argentina, el director de la DELCOM señaló: “Ha disminuido muchísimo el ingreso, hay un 40% menos de la media histórica, un camionero que viene de San PABLO O Rio de Janeiro se le toma la temperatura al ingreso, se desinfecta el camión, la cabina por un lado y la carga por otro, después antes de parir se le vuelve a tomar la temperatura, es decir todas las medidas se aplican".