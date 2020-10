El encargado de la salud en Santo Tome dijo que "hay que cuidar la fase 5 y denunció que muchos ingresan de zonas rojas sin permiso"

Por Urgente Santo Tome 27/10/2020 El Secretario de Salud de la comuna de Santo Tome Dr. Marcelo Gimenez dió detalles de como viene trabajando el Comite de crisis sanitaria local ante el avance de la pandemia en Corrientes, se refirió a la fase 5 y los riesgos que corre la ciudad para el ingreso del virus. En comunicación con radio ciudad Gimenez remarcó que " Hay que cuidar la situación que atraviesa Santo Tome, que a pesar del aumento de los contagios a nivel provincial, la comuna está siendo bendecida porque no hay casos activos y las actividades, con ciertas normas se pueden desarrollar, hay que cumplir las reglas de distancia y el uso de barbijo y alcohol ", sostuvo. Preguntado sobre el último caso activo, el profesional admitió que " Es un caso que se dio en el barrio tablada, pero que no se sabe cual fue el nexo, es decir como contajo la enfermedad, nosotros manejamos una hipótesis que pudo haberse infectado en contacto con alguna encomienda o algo parecido". Sobre los hisopados, Gimenez afirmó: " Venimos realizando diariamente controles e hisopados, nosotros testeamos a todos los familiares que mantuvieron contacto con la última infectada y todos dieron negativo por suerte". Sobre el ingreso de ciudadanos de ciudades vecinas el medico recalcó: "Nosotros notamos que muchas personas ingresan de otras ciudades y de zonas rojas, muchas tienen el permiso y se les hace todos los controles, inclusive hacen la cuarentena de 14 días al entrar, pero sabemos que hay otros que entran en forma clandestina a Santo Tome que no tienen autorización, no se por donde entran en forma escondida, pero ponen en riesgo a todos, son personas que vienen de misiones, de Buenos Aires, de Entre Rios, del Chaco etc. Les pedimos a los que vayan a entrar de ciudades donde hay circulacion viral que cumplan con las obligaciones". En cuanto a las reuniones sociales Gimenez reconoció que las reuniones sociales en Santo Tome han aumentado, pero no sobrepasan las diez personas.Ampliaremos