El fiscal de Santo Tome admitió que la ciudadana de misiones pudo haberse contagiado aquí, y no ser el caso cero

Por Urgente Santo Tome 09/09/2020 En declaraciones periodísticas el Fiscal de Instrucción de Santo Tome Dr. Facundo Cabral deslizó la posibilidad de que una de las primeras contagiadas con el covid-19, oriunda de la provincia de misiones haya contraído el virus del coronavirus en esta localidad y no ser el caso cero. Además la autoridad judicial admitió que están abiertas varias causas judiciales contra los organizadores de fiestas y reuniones clandestinas en Santo Tome.

En una nota brindada a radio Ciudad en horas de la mañana Cabral explico los alcances penales para quienes concretan fiestas clandestinas: “ Existen muchas denuncias e imputaciones para los que organizaron fiestas clandestinas en Santo Tome, todos tienen causas penales en la justicia y en algún momento habrá sentencia, la ley prevé una pena de hasta 2 años de prisión para este tipo de delitos, por eso instamos a la población y vecinos de Santo Tome que eviten tener problemas con la justicia. Y esto es importante porque mire el caso del Chaco, en una fiesta clandestina habría empezado la cadena de contagios”.

Preguntado sobre si se está investigando como ingreso una ciudadana de Misiones a Santo Tome siendo que hay restricciones, el fiscal afirmo: “ Si estamos investigando y reuniendo elementos para saber cómo la señora ingreso a corrientes, pero quiero contarle un dato, la señora de misiones pudo haber ingresado a esta ciudad sin el virus y hay una posibilidad de que se haya contagiado aquí, nosotros hicimos una investigación y recibimos informes de que en Posadas la mujer no contagió a nadie, ni hay trazabilidad del virus por parte de la misma, es decir puede que ella no sea el caso cero de Santo Tome. También quiero remarcar que no hay que criminalizar una enfermedad, he escuchado y leído expresiones de maltrato contra esta mujer que no son adecuadas”. Preguntado sobre la cadena de responsabilidades en el ingreso de ciudadanos de provincias en zona de riesgo, el letrado recalco: “Estamos investigando si alguien de los puestos de control cometió un error o algo indebido, pero eso es materia de secreto de sumario”.

Las importantes revelaciones del fiscal de Santo Tome tira por la borda lo que algunas autoridades y gran parte de la opinión pública local venía dando por cierto, Los datos científicos podrían determinar en los próximos días que la ciudadana misionera pudo haberse contagiado en Santo Tome y que el caso cero sea local.