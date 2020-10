El Fiscal de Santo Tome señaló que habrán desalojos en terrenos tomados y respondió algunas críticas de medios "muy cuestionados en la localidad"

Por Urgente Santo Tome 21/10/2020 El Fiscal de Intrucción de la Quinta Circunscripción judicial Dr. Facundo Cabral viene teniendo en los últimos tiempos un papel destacado en la administración de justicia local, decenas de casos de abusos de menores, y varios tipos de delitos fueron resueltos gracias a la intervención de su área, los analistan dicen que Cabral, cuyo pliego fue elegido por el senado, después de concursar por el cargo, le cambió la cara a la Oficina Pública de la Justicia santotomeña. La figura del fiscal tomó notoriedad de nuevo en los últimos días por su papel en la causa por la toma de terrenos en la costa del río uruguay. Luego de una denuncia presentada por el Municipio de Santo Tome, alertando que un grupo de vecinos se habrían apropiado de terrenos que pertenecen a la reserva natural, Cabral ya accionó sobre el caso de manera tajante, pidió la imputación de 16 personas, ordenó el corte de energía y agua en la zona, prohibió el ingreso de vehículos, solicitó la indagatoria de los ciudadanos sospechados y tipificó el delito en Asociación Ilícita. En la mañana de hoy, el magistrado fue entrevistado por el periodista y director de Urgente Santo Tome Augusto Cabral en Radio Ciudad FM.

Sobre el avance de la causa, el fiscal afirmó: " El avance de la causa es ya de público conocimiento, luego de radicada la denuncia por parte de la municipalidad, esta fiscalía se abocó a constatar el estado del inmueble junto con la policía y advertimos la existencia de numerosos lotes recientemente creados, todos de madera muy prolijas, de alambrados nuevos, postes para, supongo iluminación a la vera del camino recientemente creado, era monte y ahora no quedo nada y una serie de construcciones, algunas muy precarias y otras más sofisticadas por diversos ocupantes que se apropiaron del lugar. Luego de individualizar a cierto número de personas nosotros pedimos y el juzgado ordenó una serie de medidas como ser la prohibición del ingreso de todo tiipo de materiales al predio, la clausura de la entrada para vehículos, porque entraban muchos rodados llevando materiales, se dispuso que la dpec se abstenga de hacer conexiones de enegia asi como se solicitó lo mismo a Aguas de Corrientes".

Preguntado sobre los imputados, el funcionario aseguró: " Estas personas que fueron individualizadas fueron citadas en caracter de imputados que hasta el momento son 16, pero podrian ser mas porque la cantidad de lotes eran 74 según mencionó el que seria el organizador de la toma, los lotes se dividen por un camino que serpentea el rio uruguay hasta el arroyo itacua, son muchos, nos llamó la atención la prolijidad, la carteleria, todo cosas nuevas, hubo mucha quema de montes y talaron todo el daño ambiental es gravisimo".

Preguntado de si hay Asociación ilícita, Cabral respondió: " La investigacion apunta a eso, a que habria asociacion ilicita donde un grupo de sujetos serian los organizadores de toda esta toma, hay diferentes tipos de personas, algunos fueron tomados por engaño. Hubieron muchas personas que fueron llevadas para plantar, fue usada, que pensaba que se podia quedar con un lote, otras de mucho poder adquisitivo también aprovecharon la oportunidad para quedarse con las tierras para tener un lugar de fin de semana, algunos estan imputados como profesionales, abogados, medicos etc."

Preguntado por la aparición de un hombre de apellido Correa, quien dice ser el dueño de esos terrenos,el letrado sostuvo: " Mire este hombre formalmente se iba a presentar hoy, él se contacto conmigo a través de su abogado y manifestó que tenía el título de propiedad de un campo de mayor extensión que abarca la zona del itacua y que llegaría en gran parte de esta reserva, pero no pudo especificar los puntos exactos del límite, hoy se iba presentar en el juzgado, como así también manifestó que el no habia autorizado a ninguna persona que ingrese. Yo todavía no ví la documentación, ya lo analizaremos".

Sobre futuros desalojos, Cabral mencionó: " El expediente va avanzar y el destino ineludible es el desalojo de esas personas, detenciones por el momento no tenemos en carpeta, pero si alguien intenta obstruir la labor de la justicia, seguramente si, todavia no hubo indagatorias. La tipificación del delito sería por Asociación Ilicita, usurpación y daños, que conlleva en caso de ser culpables de 3 a 10 años de pena".

El fiscal Facundo Cabral responde a cuestionamientos de medios muy criticados en Santo Tome

" Yo me imagino a que tipo de programa usted se refiere cuando dice que hay medios que me critican. la verdad no los escucho, en algún momento me hicieron si comentarios de cosas que estos comunicadores decían de mí que la verdad me dolió mucho en el sentido de que se menosprecia mucho a las intituciones, de esa manera se destruye las instituciones a travès de comentarios contra las mismas , contra funcionarios, contra la policía etc. creo que eso degrada nuestro nivel institucional."

Preguntado de como llego a ser fiscal en Santo Tome, Cabral aseveró: " Yo logicamente antes de ser fiscal fui abogado en la ciudad de Corrientes durante casi 20 años, alla hice la mayor parte de mi carrera profesional que ya lleva casi 15 años, cuando me hice cargo de la fiscalia yo concursé rendi exámen, es decir fue por merito propio, y antes de ellos estuve en dos ternas más para defensoría de Santo Tome y Monte Caseros. El Senado provincial estuvo de acuerdo con mi nombramiento. Creo que todos los funcionarios estamos porque concursamos desde que existe el Concejo de la magistratura. Yo fui uno de los abogados del Diario El Litoral tambien".