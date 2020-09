El gobernador anunció fuertes medidas para Corrientes capital, asueto y cierres

Por Urgente Santo Tome 01/09/2020 El gobernador de la provincia Gustavo Valdés anunció asueto para la administración pública provincial y pidió adhesión a los otros poderes de la provincia y a las autoridades nacionales para la ciudad de Corrientes buscando lograr cinco días de movilidad mínima ante lo que calificó como “una situación muy crítica” por los brotes de coronavirus que los últimos días se multiplicaron de manera inesperada empujando a un retroceso a una fase 3 de aislamiento aunque con ciertas libertades.

Valdés pidió además a los comercios reducir sus horarios de atención de 9 o 10 de la mañana hasta las 17 de corrido y atendiendo al aire libre, a los bares y restaurantes atender solo al aire libre y no permitir que ingresen a los locales, a los gimnasios cerrar sus puertas hasta el lunes y a la población circular lo mínimo e indispensable, saliendo únicamente para aprovisionarse de alimentos y remedios.

Se anunció también la suspensión del turismo interno para habitantes de la Capital y medidas de control en las rutas para lograr que esto se cumpla.

El gobernador correntino resaltó que "siempre dijimos y vamos a decir la verdad, y ahora comenzamos a tener problemas en la ciudad de Corrientes, por eso necesitamos que los correntinos nos tengan paciencia y nos den este cinco días porque es necesario dar un respiro al sistema. Necesitamos quedarnos quietos".

Si bien aseguró que hay “una situación controlada” resaltó que sigue siendo “muy problemática” y en ese sentido resaltó que “todo va y viene a Buenos Aires y se está desparramando a todas las provincias”. Puso como ejemplo lo que viene sucediendo en provincias como el Chaco, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos”.

Respecto al turismo interno, Valdés, confirmó que hacia Capital y desde Capital hacia el interior queda suspendido. “Ho habrán permisos para salir de turismo y vamos a estar controlando la circulación para que esto no suceda y los intendentes están tomando medidas para que no haya vivos que quieran salir de la ciudad de Corrientes” aseguró.

Consultado sobre la insistencia de chaqueños que pretenden que no se les cobre el hisopado y se les permita acceder a Paso de la Patria y otras zonas donde poseen propiedades, Valdés dijo que “se pueden hisopar en Chaco y venir con el certificado del Chaco, hoy hablé con el intendente Osnaghi y van a establecer un sistema de turnos con el ministro Vignolo, de manera que puedan ir a mirar su casa, ingresen al domicilio, y puedan ver”.

“Tenemos que tener controlada la trazabilidad del virus, necesitamos darle seguridad a los vecinos del Chaco pero también a los vecinos de la provincia de Corrientes, que viven en ese lugar” señaló.