El mapa del coronavirus en Argentina

Por Urgente Santo Tome 30/07/2020 La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy durante el reporte diario sobre el nuevo coronavirus que en el país están surgiendo brotes en varios departamentos y no hay jurisdicciones que no hayan confirmado casos en los últimos 14 días. “Hay un número importante de provincias que tienen brotes con una cantidad relevante de casos que se están investigando y todavía no se les encontró el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria”, agregó.

Es por eso que reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención como el uso de barbijo casero (que cubra nariz, boca y mentón); la distancia física de dos metros entre personas; el lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies y objetos de uso frecuente. También es importante consultar de inmediato al sistema de salud ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto y evitar el contacto con otras personas hasta tener el diagnóstico.

La funcionaria indicó que en los lugares donde las reuniones sociales están permitidas también es necesario sostener las medidas de prevención “porque en caso de que alguien esté incubando el virus, minimizan la posibilidad de que haya un brote”.

Vizzotti también comentó que ayer se llevó adelante una reunión virtual entre las áreas epidemiológicas del Ministerio de Salud de la Nación y las de las provincias del noreste argentino “para poder compartir las lecciones aprendidas en las jurisdicciones donde no había casos y con la migración interna presentaron brotes”.

Respecto de los datos epidemiológicos consolidados de COVID-19 a nivel nacional, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que son 178.996 los casos confirmados y 3.311 los fallecidos, por lo que la tasa de letalidad es del 1,8 por ciento. Además, hay 1.057 personas internadas en terapia intensiva y 80.596 recuperadas. La cantidad de tests realizados por PCR son 690.823 y el porcentaje de positividad promedio es de 30,9%.

El porcentaje de ocupación general de camas de terapia intensiva en el país es de 54,4 % y el de AMBA es de 63,6 %.