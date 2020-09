El titular de la Comisaría de la mujer de Virasoro tiene una denuncia por acoso sexual en su contra

Por Urgente Santo Tome 25/09/2020 El comisario Sergio Ruben Sanchez, que está a cargo de la Comisaría de la mujer en la localidad de Virasoro posee una denuncia por acoso sexual en su contra. La noticia fue dada a conocer por una concejal de esa localidad llamada carlota carballo, cuando a través de un pedido de informe pide que se aclare la situación.

En marzo último el Juzgado de Instrucción de Ituzaingó procesó al comisario Sergio Rubén Sánchez, quien el año pasado, fue acusado por abuso sexual simple y acoso por una suboficial con la que trabajaba en Villa Olivari. La uniformada reconoció que intentó quitarse la vida, luego de sufrir un cuadro depresivo por el episodio. “El comisario de ahí me acosaba siempre, diciéndome cosas. Nunca pensé que me iba a manosear, que me iba a tocar”, señaló en su oportunidad en una acusación pública que se difundieron por las redes sociales. “Un día, llevé papeles a la oficina de él para que firma­ra, como siempre, (él) cerró la puerta y dijo que yo necesitaba unos masajes. Le dije que no, que no necesitaba nada. Pero se levantó, cerró las cortinas. Me tocó los pechos, me besó el cuello y me quiso levantar la chomba”, afirmaría la mujer policía.

Hubo marchas en repudió por la acción, que provocaron que el policía imputado sea retirado de esa localidad. Sánchez, quien quedó a un paso del juicio oral, fue trasladado en su momento a San Miguel, pero su presencia allí, fue resistida por los vecinos, y fue derivado a una de las divisiones del PRIAR (Asuntos Rurales) en el interior de la provincia. Más allá de la imputación, increíblemente no fue separado de la fuerza como rigen las normas internas de la institución, hasta que aclare su situación judicial. En cambio, terminó más activo que nunca. En abril fue designado titular de la Comisaría Primera de Virasoro, teniendo paradójicamente a su cargo, el área de delitos contra la mujer.

El relato de la víctima

“Queríamatarme”

Sin embargo, habría sucedido una situación límite antes de que ella pudiera salir del recinto. En base a los dichos de la mujer, ella entró a un baño donde extrajo su arma reglamentaria y se apuntó a la cabeza. “Quería matarme”, adujo.

“Me sentía muy sucia. Llegué a mi casa y no podía darle el pecho a mi hijo. No podía siquiera estar con mi esposo. No quería ni que él me tocara porque me sentía mal”, explicó.

La agente policial estuvo bajo tratamiento psicológico por las situaciones que datarían de largo tiempo. Sufrió estrés y angustia. Y actualmente sigue con licencia.

La causa fue iniciada en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingó.

Familiares y amigos de la mujer la acompañaron en un escrache que se realizó al comisario en la Unidad Regional Sexta, días después de que el hecho tomara estado público.

Es cierto que la Justicia no se expidió y el acusado goza como beneficio al principio de inocencia. Pero en tiempos de reiterados casos de violencia de género, abusos y acosos en contra de las mujeres, las autoridades que adoptaron la decisión tan discutida debieron valerse de al menos un rol “ético”.

Fuente Diario Epoca