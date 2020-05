Empezaron los trabajos en el futuro "Centro de Aislamiento de Santo Tome"

Por Urgente Santo Tome 04/05/2020 En la mañana de este lunes comenzaron los trabajos de acondicionamiento del nuevo Centro de Aislamiento por coronavirus que tendrá la provincia en Santo Tome. El predio del ex Hotel de Turismo, que servirá para alojar a posibles casos sospechosos de Santo Tome y la zona, contara con 17 habitaciones con todos los elementos necesarios para resguardo del paciente. Desde temprano, operarios llevaron a cabo la tarea en su primera fase, que es la perquisición, corte de pasto, fumigación etc. Según las autoridades, en una semana ya estaría el lugar en condiciones de operar como un Centro de aislamiento si se necesitara. Consultado por Radio Ciudad, en la mañana de hoy el dirigente de ECO en Santo Tome Dr. José Augusto Suaid señaló: “Hoy iniciamos los trabajos para el futuro Centro de Aislamiento de Santo Tome que ojala nunca se ocupe, los trabajadores se hicieron cargo de las tareas de parquizado en una primera etapa, después la segunda etapa será por dentro del Hotel, contamos con 17 habitaciones bien equipadas y con codos los elementos en caso de recibir pacientes. Ojala nunca pase, pero supongamos que se active el protocolo en la ciudad, cualquier caso sospechosos ira a este centro y no al Hospital. Además tenemos que decir que el lugar contará con profesionales capacitados para este tipo de emergencias.” Preguntado para cuándo estará listo el lugar Suiad respondió “En una semana creemos que el predio ya podrá ser utilizado para tal fin”.