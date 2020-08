En alerta máxima hasta el lunes 17, Corrientes suma un nuevo caso en Paso de los Libres

Por Urgente Santo Tome 13/08/2020 Hasta el lunes proximo se prolongará el estado de alerta por el brote de coronavirus detectado en la estructura de salud pública y privada de la Capital y que elevó la cifra de casos acumulados a 244 en los últimos días. Así lo decidió y lo anunció el comité de crisis que reveló que se llevan realizados 2100 testeos desde que surgió el brote, 1000 de ellos en las ultimas 48 horas.

El ministro de salud de la provincia Ricardo Cardozo encabezó la rueda de prensa este miércoles para dar detalles de los casos de las últimas 48 horas, 4 en total. Se trata de la hija de una enfermera, la jefa de enfermería de un hospital público, de un hombre que estaba internado en el sanatorio del Norte y que es trabajador del transporte de cargas y la madre de una nena oriunda de Bella Vista que había estado internada en el Juan Pablo II, caso este último que activo las alertas en Bella Vista, ciudad en la que comenzaron ya las investigaciones epidemiológicas.

Cardozo destacó que el lunes se van a contar con dos datos muy importantes para decidir los próximos pasos: el primero que una muy buena cantidad de positivos van a estar dados de alta, y el segundo que van a estar los resultados de la segunda ronda de testeos de este brote tanto en lo privado como público “lo que nos va a dar un panorama de la situación epidémica de la provincia”.

El titular de la cartera sanitaria destaco la cantidad de testeos realizados en los últimos días, “más de 2000, 1000 en las últimas 48 horas” y en ese sentido aclaró que “parece fácil, pero es un trabajo de investigación contacto con contacto que implica una tarea increíble por parte del área de epidemiologia, y hay que tomar real magnitud de ese sacrificio que está realizando este equipo” dijo.

No obstante, reclamó que “así como nosotros nos sacrificamos, tenemos que trasladar ese pedido de sacrificio a toda la población que tienen que tomar conciencia de los peligros de no cumplir con las medias sanitarias. Necesitamos el cumplimiento y la responsabilidad de toda la población, si no cumplimos con eso, no nos va a ir bien, tenemos el ejemplo de otras provincias y queremos que corrientes no tenga los mismos datos de otros lugares que son bastante negativos” dijo con claridad.

Durante el encuentro se destacó también que los centros de salud privados que fueron cerrados o “puestos en pausa”, tras los resultados de los testeos ya comenzaron a habilitar sus servicios y se destacó que con todos los centros privados se trabaja en “no compartir recurso humano” por lo que se anunció que se está “firmando acuerdos, porque eso es un factor fundamental para evitar los contagios”.

Cardozo, descarto que “por ahora” haya circulación viral comunitaria. “La gran cantidad de hisopados por ahora nos descarta eso” aseguró, aunque reconoció que “el mantener el alerta máxima hasta el lunes a la espera de una evolución implica una evaluación, para ver si es necesario un cambio de fase”.

Respecto a la paciente del Hospital Juan Pablo II que se encuentra en estado delicado, el ministro aseguró que “lleva varios días internada, quemada severa, paciente sumamente grave, requirió procedimientos de la especialidad pero no evolucionó bien en todo este tiempo con un cuadro de sepsis. Tuvo la mala suerte de haberse pescado el covid”.

Confirmó además que “anoche -por el martes- se le suministro una primer dosis de plasma y hoy amaneció un poco mejor, bastante estable y se está evaluando una segunda aplicación, pero el estado es muy delicado”.

Finalmente el Comité anunció que hoy se abrió una nueva investigación en Bella Vista, pero se llevó tranquilidad en el sentido de que “no hemos perdido el rastro hasta ahora, todos los casos tuvieron su nexo epidemiológico”.

Nuevo Caso en Paso de los Libres

El Gobierno de Corrientes dio a conocer que se registró un nuevo caso de coronavirus en la provincia. Sin embargo entre ayer y hoy 23 personas ya se recuperaron del CoVid-19 y fueron dadas de alta.

El nuevo positivo corresponde a una persona de Paso de los Libres. Tuvo estrecho contacto con un contagiado notificado anteriormente.

Sin embargo la buena noticia llega por el lado de los recuperados. Ayer los casos activos eran 79, sin embargo hoy son 57, lo que representa una importante merma.

De los activos, 35 son de Capital, 11 de Paso de los Libres, 3 de Mocoretá, 5 de Itatí, 2 de Alvear y el restante de Bella Vista.

Con informacion de El Litoral y La Republica