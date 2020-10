En pie de lucha, los trabajadores del Hospital San Juan Bautista denuncian precariedad laboral. No se descartan medidas de fuerza

Por Urgente Santo Tome 02/10/2020 Empleados del Centro de Salud, representados por la Asociación de la Sanidad local presentaron en las últimas horas un petitorio en reclamos de mejoras laborales y denunciaron precariedad laboral. La nota está dirijida al director de la institución Dr. Alfredo Alegre. En el escrito denuncian pésimas condiciones para desarrollar sus funciones y tareas, y solicitan de forma urgente que el cuerpo directivo interceda para resolver la situación laboral en que se encuentrasn gran parte del personal. Fuentes directas en contacto con www.urgentesantotome.com no descartaron que "si no hay una respuesta favorable a los pedidos. los trabajadores podrían llevar a cabo una protesta en las puertas del Nosocomio y hasta suspender tareas hasta que no se halle una solución". Las malas condiciones laborales son un problema de vieja data en el Centro de Salud local. Ampliaremos

Petitorio presentado