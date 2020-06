En Saladas redoblaron los controles sanitarios

Por Urgente Santo Tome 18/06/2020 Reforzar los protocolos sanitarios ante los casos activos de COVID-19 en Saladas, lo que obligó a la vuelta a la Fase 3 en esa localidad, fue el principal objetivo de la visita del gobernador Gustavo Valdés que encabezó una reunión con el Comité de Crisis y el intendente Rodolfo Alterats. En el encuentro se conformó el Centro de Monitoreo para Conoravirus en el Municipio, que establece un canal de comunicación permanente y seguimiento de los pacientes aislados preventivamente, con reportes diarios y detallados de su evolución

Al finalizar la reunión y en contacto con la prensa, Valdés confirmó que “hoy tenemos 3 casos positivos activos en Saladas, así que por lo tanto se va a seguir en Fase 3”, aunque igualmente llevó tranquilidad al asegurar que “no le perdimos el rastro al virus, ya que tenemos la trazabilidad de los contagios y sabemos que las personas que hoy están positivos están en sus casas”. También agregó que “los contactos estrechos y hasta el segundo nivel

Pidió que “en Saladas tiene que haber un mínimo movimiento de la población” e informó que “vamos a permitir las actividades productivas, las comerciales con muchísimo cuidado, con paquetería preferentemente, con el distanciamiento social y con mucha precaución”. Asimismo remarcó que “si se conserva la calma, si hacemos lo que tenemos que hacer, estimamos que la localidad puede recuperarse en 15 días, y podremos ir incorporando más actividades”, a lo que manifestó: “Queremos que Saladas al igual que Mocoretá puedan estar nuevamente en Fase 5”.



El Gobernador valoró el trabajo que está haciendo el intendente Alterats con el Comité de Crisis de la Provincia, pero “debemos estar muy atentos y le pedimos a la gente la mayor de las responsabilidades estos 15 días en Saladas: tatar de no salir de nuestra casa, de no tomar contacto con personas extrañas y el distanciamiento, usar permanentemente el barbijo, el lavado de manos o usar alcohol en gel”. Expresó por último que “quería venir a acompañar a los saladeños, porque es importante que en este momento estemos todos juntos trabajando para resolver esta cuestión sanitaria. Estamos ocupados en la salud, no preocupados”.

