Escándalo en Santo Tome: Acusan a una pareja radial de decir al aire que "quieren que un político de la ciudad se contagie de coronavirus"

Por Urgente Santo Tome 29/04/2020 La comunidad santotomeña no sale de su estupor luego de las escalofriantes aseveraciones que se propinaron en un medio radial de Santo Tome, que ya generan repudio y condena social. Acusan a dos comunicadores de la localidad de desear en vivo y al aire que un dirigente de la política santotomeña contraiga o se contagie con coronavirus. Se trata de la pareja radial y propietarios de FM Bunker Jorge Eduardo Amuedo y María Virginia Toledo, a quienes un Concejal de la comuna en la mañana de hoy los culpó de haber afirmado al aire “gravísimas declaraciones que no se condicen con el ejercicio de la profesión periodística”. Se trata del Concejal Santiago Saucedo (ECO) que brindó una entrevista a Radio Ciudad en la mañana de este miércoles y se refirió al polémico tema: “Quiero repudiar las desafortunadas declaraciones de una pareja radial-Amuedo-Toledo-que dijeron al aire que desean que José Augusto Suaid se contagie de coronavirus, no viene al caso quien es, podría ser cualquier persona, cualquier santotomeño y nadie se merece que lo traten así , eso viene de personas muy malas , son expresiones que la sociedad santotomeña debe condenar en este momento. Suaid está atravesando difícil momento, la salud de su padre etc. Quiero pedir a toda la comunidad que condene lo que hicieron en una radio de Santo Tome”. Ampliaremos