Especial: ¿Qué provincias vuelven a clases?

El Consejo Federal de Educación aprobó que cada provincia pueda autorizar el regreso progresivo y seguro a las aulas, a partir de un índice epidemiológico que permite evaluar la capacidad de una jurisdicción de contener un brote. Aquellas jurisdicciones que posean bajo riesgo podrán reanudar las clases presenciales en todos los niveles educativos y las que posean un mediano riesgo podrán retomar las actividades educativas no escolares en grupos de no más de 10 personas y al aire libre .En la CABA, a partir del martes 13 de octubre vuelven algunas actividades presenciales en los establecimientos educativos para los estudiantes del último año. En la PBA y en Santa Fe, aún se está viendo qué distritos regresan y cuándo. En Córdoba, el Ministerio de Educación aseguró que las clases no volverán por el momento. El Consejo Federal de Educación (CFE) -que integran los 24 ministros de todo el país- aprobó el 8 de octubre último un documento para el regreso progresivo y seguro a las aulas de los niños, niñas y adolescentes.

El texto titulado “Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia” se basa en 3 indicadores epidemiológicos que permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, “en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa”. De este modo, cada provincia decidirá el retorno a las clases y el Gobierno nacional ya no tendrá la potestad de autorizar o no esa actividad. La vuelta a clases presenciales o a las actividades de revinculación, además, deberán ir acompañadas, según el documento, por 9 condiciones. Entre ellas, se deberá evaluar cómo será el traslado de los chicos, de los docentes y de los no docentes; cómo es la situación habitacional o niveles de hacinamiento y la planificación de acciones preventivas correspondientes; y cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en la escuela.

Chequeado responde a continuación qué jurisdicciones reanudarán las clases de manera presencial y cómo lo harán. Además, en qué situación se encuentran para el regreso a clases de manera presencial la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, los cuatro distritos más poblados del país.

Quiénes vuelven a clases y bajo qué modalidad

Luego de 200 días de suspensión generalizada de clases presenciales, el CFE acordó que cada provincia pueda autorizar el regreso y definir el calendario a partir del siguiente índice epidemiológico que permite evaluar la capacidad de una jurisdicción de contener un brote.

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación.

Como muestra la imagen anterior, aquellas jurisdicciones que posean bajo riesgo podrán reanudar escalonada y progresivamente las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades en el marco del protocolo y lineamientos establecidos en la Resolución CFE N° 364/2020.

Por otro lado, aquellas jurisdicciones que posean un riesgo mediano podrán retomar las actividades educativas no escolares -es decir, actividades artísticas, deportivas, recreativas- en grupos de no más de 10 personas y, preferentemente, al aire libre. Además, los estudiantes del último año de nivel primario y de nivel secundario podrán acudir a actividades presenciales de cierre del año.

En las jurisdicciones con riesgo alto, no se podrán retomar las actividades educativas.

Además, con respecto a cuáles son los pasos a seguir, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, explicó: “El regreso ahora se implementará desde cada una de las jurisdicciones, van a ser primero las áreas sanitarias las que van a definir en qué instancia del semáforo están y también del cumplimiento de los 9 puntos que se asocian a un regreso seguro a las clases presenciales como a las actividades educativas no escolares”.

Una vez hecho esto, cada provincia fijará la fecha para el retorno a clases.

En qué situación se encuentran Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad, según las primeras evaluaciones, el riesgo es mediano. De este modo, el Ministerio de Educación de la Ciudad comunicó hoy que desde el martes 13 de octubre habrá algunas actividades presenciales en los establecimientos educativos para los estudiantes del último año.

En una primera etapa, se convocará a los alumnos de 5° y 6° año de las escuelas técnicas; en una segunda, a los estudiantes de 5° año de escuelas medias; y en una tercera, a los alumnos de 7° grado de primaria. La reincorporación se realizará de manera gradual y cada escuela determinará la frecuencia y duración de las actividades. Cada grupo de 10 personas, deberá asistir entre 2 a 4 veces por semana en turnos de 1 a 4 horas.

En relación a qué ocurrirá con los alumnos de colegios privados, el Ministerio agregó que “pueden sumarse a esta iniciativa para los mismos años y grados”.

Por último, se continuará con las actividades de revinculación en los polideportivos destinadas a aquellos 6.500 alumnos que tuvieron poco o nulo contacto con sus escuelas.

Provincia de Buenos Aires

En la Provincia, aún no está definido ni quiénes ni cuándo vuelven las clases presenciales. El Ministerio de Educación bonaerense publicó un comunicado el 8 de octubre último en el que explica que el regreso progresivo a las clases presenciales se iniciará en los distritos que la provincia considere de riesgo bajo.

Por su parte, en los distritos que se encuentren en riesgo medio se podrán realizar actividades de acompañamiento y revinculación fuera del ámbito escolar.

Además, el regreso a clases presenciales se realizará de manera progresiva y en etapas. En una primera etapa se convocará a las y los estudiantes que requieren fortalecer la continuidad pedagógica, ya sea porque sus trayectorias educativas se han visto interrumpidas durante la pandemia o porque precisan un mayor acompañamiento pedagógico. Dentro de este grupo, se prevé que tengan mayor frecuencia de clases presenciales quienes estén cursando el último año de primaria y secundaria.

En una segunda etapa, conforme a las condiciones epidemiológicas, serán gradualmente convocados los demás estudiantes. Se dará prioridad a los estudiantes de último y primer año de los niveles primario y secundario, a hijos e hijas de trabajadores esenciales y de la educación.

El regreso progresivo a las clases presenciales se llevará a cabo en la provincia de forma paralela con las actividades previstas en el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR).

Dicho programa -que fue lanzado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la ministra de Educación de la PBA, Agustina Vila, el 30 de septiembre último- tiene como objetivo alcanzar a 279 mil estudiantes de primaria y secundaria bonaerenses que requieren intensificar la continuidad educativa o retomar el vínculo con la escuela.

Córdoba

El 7 de octubre último, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Grahovac, anunció en una entrevista en Cadena 3 que las clases presenciales no van a volver en dicha provincia por el momento ya que se encuentra en “la peor situación de circulación del virus, de contagios, de aumento de fallecimientos, de uso de camas de terapia intensiva, a lo que se suma el faltante de personal médico que está expuesto al contagio”.

“No es viable hoy discutir volver a las escuelas. Hoy no lo podemos hacer porque es un factor de riesgo que puede desmadrar la situación [sanitaria] en Córdoba y no atender los casos con riesgo de fallecimiento”, aseguró Grahovac.

Santa Fe

La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, comunicó a través de una conferencia de prensa realizada hoy las novedades acerca del regreso a las clases presenciales.

“Nosotros estaríamos en condiciones de empezar gradualmente y escalonadamente las primeras experiencias en la ruralidad. Para eso estamos pensando en una primera muestra de un grupo de escuelas que reúnen todas las condiciones de seguridad sanitaria para comenzar el dispositivo de presencialidad en el centro norte de la provincia”, comunicó Cantero.

En una primera etapa, 900 alumnos de 50 escuelas rurales de distintos departamentos del centro norte provincial regresarían a las clases presenciales. Dichas escuelas seleccionadas cuentan hoy con todas las condiciones sanitarias, según afirmó Cantero.

Además, si bien la fecha de regreso aún se desconoce, la ministra aseguró que “la semana que viene estaríamos pensando un cronograma de primera vuelta a clases de directivos y asistentes escolares y en breve la vuelta de las alumnas y alumnos a estas escuelas rurales”.

