Etchegaray con duros términos sobre la suspensión del Carnaval 2020 en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 10/02/2020 Echegaray señaló que el intendente de Santo Tome Mariano Garay es el responsable de que no haya Corsos 2020 este año en la localidad por un medio radial local. En este sentido el Vicepresidente 1ro del Concejo Deliberante Eduardo Echegaray Centeno se refirió a la crisis que atraviesa la fiesta del Rey Momo en nuestra ciudad, para ello eligio el primer programa de este ciclo 2020 de “Más que informados” conducido por el periodista Augusto Cabral en Radio Ciudad FM 102.3. Entre otras cuestiones el edil cercano al girausismo no dejo escapar criticas al actual jefe comunal. “Acá el único responsable de que no haya Carnaval en Santo Tome es el intendente, según la carta orgánica es el municipio el encargado de la concreción de esa fiesta, de nada sirve responsabilizar a las comparsas”. A propósito fue preguntado sobre las peleas y divisiones entre los comparseros y dijo: “No importa eso, sino que el que debe garantizar que el evento salga es el municipio. En Santo Tome tenemos un presupuesto de 330 millones de pesos este año, es decir a las arcas del municipio ingresan 1 millón y medio de pesos por día, Garay no tenia 2 millones de pesos más para hacer el Corso? Me pregunto". Preguntado si ve algún contexto similar con la edición 2016 del Carnaval que no se efectuó bajo la administración Giraud, Etchegaray responde: “Si sé que no salió esa edición, pero también sabemos que durante la administración Giraud salieron las ediciones más importantes de los Corsos”.

En otro orden de cosas el actual concejal se refirió a las medidas de tránsito adoptadas ante graves casos de alcoholismo en conductores: “Me parece muy bien y apoyo el plan de transito de la intendencia, debe haber tolerancia cero a los conductores que manejan ebrios en Santo Tome, sabemos que llegaron los alcoholímetros y eso está bien, tuvimos contacto con el juzgado de faltas, hay muchas infracciones en nuestra ciudad en gran cantidad por las motos”.