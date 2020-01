Etchegaray: "Hay que proyectar una verdadera costanera para Santo Tome"

Por Urgente Santo Tome 09/01/2020 El ya Vicepresidente 1ro y edil de esta localidad Dr. Eduardo Etchegaray Centeno afirmó que en este 2020 se deben concretar importantes obras para Santo Tome por su crecimiento universitario. Entrevistado por el periodista Augusto Cabral, Etchegaray se animó a un picado de temas que competen a esta comuna en el inicio de un nuevo año por el aire der Radio Ciudad.

“Este año va ser importante para Santo Tome, vamos a tener otra Universidad, mas carreras, mas estudiantes y necesitamos mejorar nuestra infraestructura, acá falta planificación urbana, esta localidad es una de las que más potenciales tiene en la Argentina”

“Ahora que estamos en verano necesitamos mirar al rio, un verdadero plan costero para Santo Tome, una casilla de madera no alcanza, se debe hacer proyecto de costanera”

“En cuanto al alcohol cero me preocupa lo que está pasando, pero no es una ordenanza que va resolver esto, sino la gestión, acá aún no hay alcoholímetros y eso es gestión”

“Estoy de acuerdo y apoyo la creación del parque Industrial, pero antes necesitamos un estudio de zonificación, necesitamos dividir la ciudad por áreas y sus funciones, por eso me parece que hay que hacer eso antes de hablar de parque”

“Esperamos que el Intendente Mariano Garay concurra más este año al recinto del Concejo, que tome más contacto con los concejales, él estuvo una vez reunido con nosotros en 2019 porque yo lo invite”