Etchegaray señaló que "hay que aumentar los controles en Santo Tome para que no entre el virus"

Por Urgente Santo Tome 13/05/2020 El Vicepresidente 1ro del Concejo Deliberante santotomeño Dr. Eduardo Etchegaray Centeno hizo declaraciones en un medio de comunicación y se mostró preocupado por los rumores que afirman que en la ciudad “ingresan personas” de manera clandestina. El edil brindó una entrevista a un medio radial por la mañana donde afirmó: “La verdad me parece que todo lo que se está haciendo hasta ahora está muy bien, yo felicito a las autoridades, pero me parece que hay que cuidar más la puerta de entrada, hay que redoblar el control para que el virus no entre a Santo Tome”. Preguntado sobre los trascendidos de posibles ingresos clandestinos a la localidad, Etchegaray precisó: “Todos recibimos información o nos enteramos de situaciones, yo solo pido que cuidemos los accesos de Santo Tome, hay que controlar el doble”. Las afirmaciones del legislador santotomeño se plasman en el medio de constantes rumores de circulación de brasileños, que habrían entrado a nuestra comuna sin autorización. Las autoridades locales habrían descartado esta posibilidad y también afirmaron que aquel ciudadano del Brasil que tenga domicilio en Santo Tome puede ingresar a la ciudad desde Paso de los Libres. Ampliaremos