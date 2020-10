Exclusivo: Desde Comparsa Colon ahora revelan que aprobaron su asamblea, tramitan su personería,y consideran que "no hay razón para bajar de categoría"

Por Urgente Santo Tome 15/10/2020 A horas de una conferencia de prensa que concretarán "Las intercomparsas" de Santo Tome para formalizar la suspensión del Carnaval 2021 en la ciudad por la pandemia que atraviesa la república Argentina y para presentar el proyecto de un nuevo Estatuto que regirán los Corsos, fuentes de Comparsa Colon señalaron que no fueron invitados y acercaron a la redacción de www.urgentesantotome.com una documentación que comprobaría que la agrupación carnestolenda está en pleno trámite de lograr su personería jurídica y ya aprobada su asamblea. Recordemos que una de las novedades de esta nueva etapa del Carnaval santotomeño es que la intención de la Comisión del Carnaval, para muchos arbitraria, es bajar de categoría a Colon, y uno de los motivos era porque no tramitaba su personería jurídica, no estaba aprobada su asamblea entre otros puntos. Ahora con la aparición de este comprobante, según dicen en "La Colon" no hay motivos para "mandar a la Comparsa" a la B, dejarle sin participación en la recaudación y en los porcentajes. Según consta en el documento, la Comparsa presentó el pasado 14/10 ante "La Inspección General de personas Jurídicas" los requisitos para la habilitación de las actividades que desarrolla "El Centro Cultural y Deportivo Colon", que es la razón Social con la cual figura y que la Asamblea ordinaria ya había sido aprobada el pasado 22/03 de este año. El clima entre los directivos de Colon y el resto de las Comparsas no pasan por los mejores momentos, después de la tensa reunión que se llevo a cabo en el Concejo Deliberante, con un alto tono, ahora en Colon, aseguran las fuentes estan convencidos de que la Comparsa no merece bajar de Status. La novela continuará.

Comprobante de tramite de personería juridica Colon