Exclusivo: Tras la reunión con el ministro Katopodis, Garay anunció que se concretarán obras "inconclusas" en el arroyo Picardía

Por Urgente Santo Tome 10/01/2020 ( Desde la Ciudad Autonoma de Buenos Aires especial) El intendente de la ciudad de Santo Tome Mariano Garay estuvo reunido en las ultimas horas en Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, e hizo anuncios de conclusión de obras vitales para la localidad. El jefe comunal de esta manera selló su primer encuentro con el nuevo funcionario del área y de la nueva administración nacional y fue en busca de futuras inversiones para la comuna. Consultado por www.urgentesantotome.com Garay señaló: “Tuvimos una buena reunión con el ministro Katopodis, le hable mucho de nuestra región y el potencial de Santo Tome, después le presenté las obras que no fueron terminadas por gestiones anteriores y que es fundamental para nuestra ciudad, por ejemplo la obra del arroyo Picardía, o las cloacas”. De esta manera, de concretarse el giro de fondos de Nación para culminar dichas iniciativas, el intendente Garay le estaría poniendo un punto final a proyectos iniciados por el ex intendente y actual senador correntino Víctor Daniel Giraud. Recordemos que la administración Giraud habría recibido la totalidad de los fondos (documentos publicados por Urgente Santo Tome) para la instalación de desagües pluviales , además para la terminación de la obra del arroyo Picardia, pero sin embargo nunca se concretó y no se sabe el destino de las partidas. El mandatario también remarcó que “Será importante terminar con las obras que fueron paralizadas por el gobierno anterior, la gente tiene derecho a ver en la realidad que los fondos sean ocupados para eso, porque si no genera sospechas”, remató el funcionario del ejecutivo santotomeño.

En otro orden de cosas, se supo que Garay visitó el ministerio de Desarrollo de la Nación, donde se planifica la implementación de la tarjeta alimentaria, la pregunta es cómo se efectuará la iniciativa en los municipios del interior de la Argentina.