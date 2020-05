Exclusivo: Una directora de una Escuela de Santo Tome habría ordenado a los profesores "no enviar tareas a los alumnos en cuarentena"

Por Urgente Santo Tome 07/05/2020 La comunidad educativa de Santo Tome se ve convulsionada por estas horas. La Directora de la Escuela de los barrios del Sur Rector Vicente Fidel López habría impartido la orden a su plantel de docentes y profesores de “no enviar tareas y deberes escolares a los alumnos de la institución, mientras dure la cuarentena”, como ocurre en la mayoría de los centros educativos de Corrientes, luego de un decreto provincial nº 527/2020 firmado por el gobernador Gustavo Valdes el pasado 31 de marzo. Varias fuentes confirmaron a www.urgentesantotome.com que en la Escuela Fidel López no se manda tareas a los alumnos de la casa educativa por un pedido de la Directora María Cristina Vallone, quien se desempeña en esa función hace casi 20 años. En las últimas horas se viralizó entre miembros de la comunidad docente y llegó a la redacción de Urgente varios audios donde Vallone ordena no mandar tareas al alumnado de la institución y justifica su accionar en la falta de herramientas tecnológicas que “tendrían los padres y tutores de los estudiantes y defiende su postura al considerar que seria una discriminaciòn imponer ese sistema”, que hace casi 50 días no participan de la curricula elaborada por el Ministerio de Educación Provincial. En la Escuela Fidel López trabajan alrededor de 80 docentes, muchos de ellos, consultados por este diario expresaron su indignación, desconcierto y su impotencia con la situación porque se ven impedidos de cumplir con el mandato del ministerio, algunos expresaron su miedo porque temen represalias luego de conocerse la compleja realidad escolar. Por su parte los tutores de esa Casa de Estudios confirmaron al portal que no le llegan tareas a sus hijos desde el inicio de la cuarentena.

Como trabajan las escuelas en Corrientes en cuarentena

En Corrientes el 65 % de los alumnos accedieron a través de los dispositivos móviles a las tareas impartidas por todas las escuelas. Así lo afirmo hace dos días el el director de Sistemas del Ministerio de Educación de la Provincia, Carlos Encinas “El 65 por ciento de los ingresos son con dispositivos móviles y el 35 por ciento con ordenadores. Hay que tener en cuenta que en los niveles inicial, primario y secundario el uso de los recursos digitales para el desarrollo de la trayectoria educativa no se daba tanto antes de esta pandemia, pero si en el nivel superior que ya venía trabajando en aulas virtuales”, dijo El funcionario destacó el uso de la plataforma virtual Corrientes Aprende en Casa en la que ya se registraron 250 mil ingresos vía web y a través de la app móvil.

La aplicación fue puesta en funcionamiento ante la suspensión de las clases en todo el territorio correntino desde el 16 de marzo, como una de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus que llegaba al país en ese momento. La misma es totalmente gratuita y es de apoyo escolar para las instituciones educativas del nivel primario y secundario durante todo el ciclo lectivo 2020.

“Dentro de esos recursos tenemos una gama variada de cosas. Hay recursos muy importantes uno es Corrientes aprende en casa que es un repositorio de más de 30 mil contenidos digitales trilingües -castellano, portugués e inglés- que contiene las mayorías de las áreas temáticas de primaria y secundaria”, dijo.

“Otra gran herramienta son nuestras aulas virtuales. Hemos generado más de 1.200 aulas virtuales para los establecimientos educativos para que puedan ser reservorios y administración de envíos de contenidos, ya sea actividades, tareas, etc”, agregó.

El funcionario señaló que todos los días se realiza la evaluación del acceso a la plataforma de docentes y alumnos y que se está trabajando en el mantenimiento de la misma para agregar contenido. En ese sentido, este fin de semana se realizó una actualización.

El 55% de los establecimientos de toda la Provincia están utilizando esta plataforma y además utilizan otras plataformas como whatsapp por ejemplo, o alguna otra forma que no está dentro del Campus Virtual.

La educación virtual es una modalidad que llegó para quedarse, según destacaron desde el Ministerio de Educación.

Material periodístico de apoyo diario Norte de Corrientes