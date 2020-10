Exclusivo: Una encuesta revela que casi el 80% de los santotomeños no quieren que aumente el número de Concejales

Por Urgente Santo Tome 08/10/2020 Una encuesta publicada recientemente por la Consultora MLM constató que casi el 80% de los vecinos de la ciudad de Santo Tome no quieren que aumente la cantidad de integrantes en el Cuerpo Deliberativo local. Según los datos brindados por la empresa, la muestra se concretó sobre un universo de 600 personas consultadas en esta comuna en forma telefónica. Las respuestas de las mismas arrojaron los siguientes resultados según la siguiente pregunta ( ¿Está de acuerdo con el aumento del número de concejales en Santo Tome?) El 77 % de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con la misma, el 10 % respondió que sí esta de acuerdo y el 13 % no supo y no contestó la pregunta. El dato es revelador a días de conocerse un fallo judicial "muy poco claro" del cual algunos analistas afirmaron que habilita el aumento de legisladores. Preguntado sobre los motivos que llevan a las personas de Santo Tome que en su mayoría rechazan la posibilidad de incrementar la composición del cuerpo, la encuestadora aduce que "los vecinos de la localidad de Santo Tome no quieren que se genere más gastos por parte del Estado" en representacion política, consideran que no es momento para tratar el tema por la pandemia y la mayoría cree que existen otras prioridades en la ciudad. Ampliaremos

Encuesta MLM en base a 600 personas consultadas