Explosivas declaraciones de Fernando Romero: " Teca Toledo me implantó droga para perjudicarme cuando eramos del mismo grupo político"

Por Urgente Santo Tome 10/11/2020 En una entrevista brindada a Radio Ciudad FM, el reconocido comunicador Fernando Romero reveló que en un episodio poco claro, la ex concejal, y la propietaria de Radio Bunker Maria Virginia Toledo le había puesto estupefacientes para perjudicarlo en la época en que eran socios políticos. Las impactantes acusaciones Romero las formuló en el programa "Más que informados" conducido por el periodista y director de este portal Augusto Cabral.

Cabral: Contanos sobre un episodio que ocurrió en Santo Tome hace unos años y que no mucha gente la conoce

Romero: "Me gustaría que graben lo que voy a contar. Esta historia comienza hace bastante tiempo. Cuando nosotros teníamos las asambleas populares y luchabamos por los desmanejos de Carlos Raúl Farizano en su gobierno comunal, eso sería el 2004 si no me equivoco, allí comienza esa historia. Era la época del cierre de la antigua radio de Amuedo, FM 100, y después de dos meses se abre FM Bunker en el barrio estación, nosotros eramos varios integrantes y yo tenía mi programa de radio allá y compartíamos el mismo partido. La cuestión es que se acercaban las elecciones y ellos ( Teca Toledo y Jorge Anuedo) me llaman y me dicen "vamos tener que hacer un movimiento y presentar la formula, y yo le digo no, vamos hacer así, vamos a llamar a la gente un domingo cualquiera y entre nosotros vamos hacer una interna entre Amuedo-Romero y nuestra gente que elija. Bueno, parece que esto no les gustó, pusieron cara larga y a partir de allí ellos empezaron a perjeñar todo un plan para sacar la radio de allá, llevarlo a la casa de él y dejarme a mi en el camino planchado, porque se dieron cuenta que yo estaba mejor posicionado que ellos en la simpatía de la gente"

Cabral: ¿ Se distancian, se quiebra la relación?

Romero: Yo no quería saber nada, no queria ser candidato a nada, en el medio de todo esto me surjio un viaje a Buenos Aires, estando allá me entero que desarmaron la FM y llevaron todos los equipos. La cuestión es que cuando regreso de Buenos Aires me encuentro con la casa toda rota, todos los cables desconectados todo roto, no había necesidad de hacer eso, me hubiesen llamado para contarme que se iban, no me dijeron absolutamente nada. Ese dia me llamo la tìa Cheli

Cabral: ¿ Quien era la tía Cheli?

Romero: Ella era Blanca Cheli Romero de Albañi, hermana de mi papa, ellos eran un poco nuestro apoyo moral para el grupo político, ella fue una activista importante en Santo Tome. La cuestión es que me llamo, yo fui, y Tia Cheli me dice " Mira Fernando, sentate ahi vamos a conversar, cuando vos estabas en Buenos Aires aca vino la Teca y Roman Aguirre y me tiraron aca sobre la mesa unas bolsitas y me dijeron que era marihuana"

Cabral: Me repetis eso por favor

Romero: "Tia Cheli dijo que la Teca y Román Aguirre le tiraron en la mesa unas bolsitas y le dijeron " Mira tia lo que descubrimos, esto es lo que Fernando vende alla en el Bunker". Eran bolsitas de plástico que adentro supuestamente tenían marihuana y dijeron que eso era lo que yo vendía. Por supuesto que me quedé helado, no esperaba semejante cosa, le digo tia permitime quiero ver eso, a lo que mi tia me dijo "mira Fernando yo ya tiré todo eso por el baño, ya está esto queda acá, me asusté". Le pregunto a la tia, que mas te dijeron y ella me respondió: " Me dijeron que para ellos comprobar que vos vendias marihuana. ellos le mandaron a Toño Roñaes que vaya y te compre la droga y le traiga a ellos como prueba. Dije ya vamos hablar con Toño Roñaes y fuimos. La cuestión es que Roñaes señaló que eso no era verdad, que "nunca yo compre nada a Fernando".

Cabral: ¿ Cómo reaccionaste cuando escuchaste eso?

Romero: " Mira yo lo conversé y decidimos no hacer denuncias porque me dijeron que era un tema familiar y ahi quede quieto".

Cabral: ¿ Te implantaron la droga?

Romero: Hicieron esa jugada para sacar la radio de alla, dejarme mal a mí y politicamente me dejo re mal, en esos años ellos tenían muchos aliados que no creyeron esa historia. A mí ellos me implantaron droga para generarme un problema familiar y sacarme de la jugada política. Te digo en esa época yo tenía más ganas de hacer otra cosa, que conversar, es jodido conversar de esas cosas, yo le dije a Jorge Amuedo un día, vos tenes una beca conmigo, y parece que desde allí , el no sale más de su casa, vive escondido. Después me enfríe y deje todo en manos de dios.