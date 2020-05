Faisal: "El camionero que cruzó por Santo Tome a Brasil tiene coronavirus, se hizo todo el protocolo"

Por Urgente Santo Tome 09/05/2020 El camionero al cual se le detectó síntomas y luego de activó el protocolo en la frontera entre Santo Tome y San Borja tiene coronavirus. El mismo fue sometido al procedimiento en la aduana Argentina, y después fue llevado a un centro de aislamiento en la vecina ciudad, días más tarde las autoridades sanitarias de la localidad brasileña confirmaban la detección de covid-19.

Según el encargado de la DELCOM en Santo Tome, Santiago Faisal, no hay que alarmarse, porque aquí en la ciudad se cumplieron todos los pasos y el camionero no tuvo contacto con ciudadanos argentinos y santotomeños. “ El 7 de mayo las autoridades de Brasil confirmaron que ese camionero tenia covid-19, el cruzo de Brasil para la Argentina el 30 de abril , hizo los trámites aduaneros y migratorios, se le tomo temperatura, no tenía fiebre, se fumigo el camión , se desinfecto el rodado, y siguió viaje a San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires, allí descargo su envío y volvió por nuestra aduana, cuando regreso se le detecto los síntomas, al llegar al centro unificado se activó el protocolo, se actuó muy bien, porque se le toma temperatura, tenía fiebre, tenía molestias y dificultades respiratorias, se lo aisló, se utilizó la ropa adecuada, se le tomo los datos. Quiero recalcar que este ciudadano no paro, no se detuvo en todo el trayecto hasta aquí, esto está bueno, no entro a la ciudad. Se lo trasladó a San Borja y se lo aisló en ese Hospital, se le hicieron los estudios, resultó positivo por covid-19 y se lo envió a San Luis Gonzaga. Yo quiero destacar que el personal migratorio acá en Santo Tome activó bien, estamos viendo cuales fueron para que cumplan la cuarentena correspondiente.” señalaba Faisal a www.urgentesantotome.com