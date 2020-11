Falsa entrevista a un narco: Farizano dijo que "Amuedo diga la verdad" y que " el locutor no aportó nada a la justicia"

Por Urgente Santo Tome 20/11/2020 El actual dirigente político y ex intendente de Santo Tome Carlos Raúl Farizano se refirió así a uno de los episodios más oscuros de la comunicación santotomeña, donde se ha dado a conocer recientemente una supuesta invención de una entrevista radial que estaría perjeñada por el locutor Jorge Eduardo Amuedo, propietario de FM Bunker. En el relato del supuesto narco llamado "Santiago Valencia", nombre que habria sido inventado por Amuedo, se lo involucra directamente a Farizano en una red narco, junto al actual intendente Mariano Garay y el actual senador Víctor Daniel Giraud. En un diálogo que mantuvo el pasado martes con el director de este portal y conductor en radio ciudad FM Augusto Cabral, el dirigente no se callo nada y ventiló algunas apreciaiciones del caso. Preguntado si tenía conocimiento de esta falsa entrevista y de que figuraba su nombre como involucrado en una red narco en Santo Tome, Farizano señaló: " Eso es gravisimo, es gravisimo, lo que tendria que hacer Amuedo, que dice que yo hable en varias oportunidades con el narco que él menciona, bueno que diga con nombre y apellido, que muestre las fotos en las redes sociales, y entonces vamos a enterarnos, si él dice que sabe que yo hable con una persona en varias oportunidades, que me diga quién es. Esto es grave, si él hace una afirmación de estas por un medio radial que dice que yo estuve reunido con un tal narco". Preguntado si el Sr. Amuedo efectuó una denuncia judicial y aportó la cinta y datos del supuesto narco, el dirigente manifestó: " No, que yo tenga entendido no, nosotros habíamos hecho la denuncia, nosotros habiamos hablado al ministerio de seguridad de esa època, por el incendio en Mora Cue, hablamos con gendarmeria, vino el jefe de policía de la provincia, mandaron los peritos y determinaron que fue un incendio intencional, colocaron combustible en el casco de la estancia. Nunca se supo quien era, hay gente que dijo cualquier estupidez". Preguntado si fueron años difíciles por los episodios conocidos, Carlos Raul aseguró que: " Sí claro, porque este hombre narco (sospechado de ser falso) había involucrado a mucha gente y funcionarios de ese entonces como al actual intendente Mariano Garay, yo me acuerdo que él supuestamente le dijo a Amuedo que Garay era el nexo con la banda narco, que actuaba como intermediario, eso lo escuche en una oportunidad en una cinta, lo involucraba a Garay, simceramente yo lo tomo como chiste".