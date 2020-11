Fuertes afirmaciones de Giraud: "Hay medios que me critican en Santo Tome, pero que inventaron entrevistas con narcotraficantes"

Por Urgente Santo Tome 13/11/2020 En la mañana de hoy el actual Senador provincial y ex intendente de Santo Tome Víctor Daniel Giraud mantuvo una charla telefónica con el director de este portal en su programa "Más que informados" que se emite de lunes a viernes por radio Ciudad FM. En la entrevista el legislador y figura convocante del peronismo local habló sobre el futuro del peronismo en la provincia y en Santo Tome, el proyecto de la creación de un centro oncológico en esta localidad y efectuó duras críticas a ciertos medios muy cuestionados de nuesta localidad.

Sobre la situación sanitaria de Corrientes y las últimas medidas dispuestas por el gobierno provincial, Giraud señaló :" En mi opinión esto había que hacer una semana antes, ya esto se veía venir, porque el problema por ahií no se ve tanto en Santo Tome, pero todo lo que es la zona cercana a corrientes capital hay un tránsito diario de personas que van por distintos motivos y eso motivó los contagios, por suerte se ha tomado esta decisión". Preguntado por la presentación del proyecto para crear un servicio de atención oncológica en Santo Tome, el senador respondió: " Este proyecto lo presenté , pero la autora de la iniciativa es la concejal Ramirez Forte, participaron también autoridades del Hospital local, legisladores y también funcionarios del municipio. Creo que esto es una demanda de hace mucho tiempo y que de concretarse será una iniciativa importante para todos los que vivan en la región, porque trasladarse a corrientes es todo un problema ahora. Ojala que se pueda hacer realidad, vamos por buen camino, tenemos gran chance porque el hospital en Santo Tome cuenta con espacio disponible para crear esa área y sólo hace falta la decisión política de conseguir los profesionales que puedan venir a la ciudad. Si se aprueba esto en senado debería pasar a diputados, pero creo que también estan muy avanzadas las gestiones".

Preguntado sobre su futuro polìtico, el ex intendente remarcó: " Hoy creo que la preocupación de la gente pasa apor otro lado, mas alla de las decisiones políticas o de un partido. Mi idea y la que venimos trabajando con varios sectores es recuperar el partido, para asi poder tener una estrategia electoral para el año que viene, pero hoy hablar de candidaturas me parece que no es el momento. Ahora yendo estictamente a lo partidario, hace pocos dias salió un cronograma electoral para la elección nacional del partido justicialista , que se tendría que realizar en marzo y este nuevo sería para marzo de 2021. Es muy probable que el PJ de Corrientes pueda adherirse a ese cronograma, eso lo estamos hablando, puede ser si".

Preguntado de si mantiene un diálogo con el intendente mariano Garay, Giraud aseveró: "No hablo ultimamente, pero eso no amerita importancia".

Preguntado de si esta al tanto de las criticas contínuas de algunos medios de Santo Tome, el senador Giraud realizó explosivas declaraciones: " Quiero agradecer por la posibilidad que nos dan siempre, pero también lamento que haya medios que cierran muchas puertas y apagan muchas voces. Son medios que historicamente fueron odiadores y enemigos del peronismo y la gente ya nos conoce y sabe que esos odiadores sereales son capaces de hacer cualquier cosa a tal punto de inventar narcotraficantes y cosas que ya conocemos todos, estos personajes nefastos que ha tenido la política devenidos en comunicadores".

¿Nos puede repetir Senador, inventaron qué?

"Eso lo sabemos todos y usted de alguna manera lo ha transcripto en su diario en un trabajo muy responsable, donde en algún momento de la historia de Santo Tome se difundieron supuestos audios de narcotraficantes, donde se implicaban a dirigentes políticos , incluidos el actual intendente, y hoy resulta que las cosas han cambiado, creo que fue muy importante la participación de usted como medio de comunicación en difundir y aclarar esas cuestiones, inimaginable que personas se dediquen a hacer este tipo de cosas, inventar entrevistas con falsos narcos".

De esta manera el senador Giraud por primera vez opinó sobre un trabajo de investigación periodística publicado en marzo de 2019 por Urgente Santo Tome que señaló que en el programa " Conversando con Jorge", conducido por Jorge Eduardo Amuedo y Maria Virginia Toledo en FM Bunker de Santo Tome se habria inventado una entrevista a un falso narco para implicar en delitos de narcotrafico a varios dirigentes de Santo Tome. La fuente habia revelado que Amuedo habría utilizado a un empleado de su emisora para fabricar la voz del supuesto delincuente, la revelación causó un escándalo en Santo Tome.