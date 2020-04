Garay aceptó la propuesta del Hospital de campaña en el ex Hotel de Turismo, pero espera que lo abran y acondicionen

Por Urgente Santo Tome 24/04/2020 En una entrevista radial el intendente de Santo Tome comunicó que aceptó la propuesta del transformar el ex Hotel de Turismo en un Hospital de Campaña. El intendente de Santo Tome Esc. Mariano Garay brindó una entrevista telefónica en horas de la mañana para Radio Ciudad FM 102.3 y en la misma difundió que finalmente convalidó la propuesta ofrecida por el dirigente de ECO José Augusto Suaid de utilizar el viejo Hotel del ACA en un centro de aislamiento para posibles casos sospechosos de coronavirus de la zona. Además el jefe comunal señaló que dejara de lado la propuesta del ex intendente Carlos Farizano que también puso a disposición su edificio de la calle Brasil e Irigoyen. “ Nos hemos reunido con el Sr. José Augusto Suaid y yo acepte la propuesta de usar el Hotel de Turismo como lugar para aislamiento de casos sospechosos de covid-19 si es que se llegara a necesitar, pero estamos esperando que lo abran y tener contacto con los médicos responsables, aun no hay novedades de eso”, enfatizó Garay.

Sobre el acatamiento de la cuarentena en Santo Tome el Jefe Comunal afirmó: “Venimos hace más de un mes de cuarentena y en términos generales andamos bien, la gente no la pasa bien n materia económica y eso hay que entender, tuvimos más movimiento en los últimos días porque hay actividades que están volviendo, estamos trabajando con todos codo a codo. Yo le pido al vecino que respete la cuarentena, que sea responsable. En las próximas horas vamos a saber cómo sigue en el país y en la provincia y tomaremos decisiones”.