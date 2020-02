Garay salió a bancar a la Comisión contra en dengue y señaló que Saucedo fue "irresponsable" con sus críticas

Por Urgente Santo Tome 14/02/2020 Tras confirmarse el primer caso de dengue autóctono del año 2020 en Santo Tome, parte del arco político de la ciudad salió a manifestarse. Uno de ellos fue el concejal Santiago Saucedo, quien había afirmado que el trabajo de la Comisión contra las enfermedades emergentes en Santo Tome "no dio resultado". A raíz de estas declaraciones hoy en un medio radial el intendente de esta localidad Escribano Mariano Garay salió a recoger el guante y contestarle y a respaldar el trabajo de la entidad.

Consultado por el periodista Augusto Cabral en Radio Ciudad FM 102.3 sobre las críticas del edil, Garay remarcó: “Me extrañan las declaraciones de Saucedo me parece irresponsable de su parte, este es un momento donde deberíamos estar trabajando todos juntos, no sé porque lo hizo. Yo quiero respaldar el trabajo que viene realizando la Comisión de lucha contra las enfermedades emergentes, allí hay gente seria, profesionales como los de la Barcelo”. Preguntado de si ya se confirmó el caso santotomeño, el jefe comunal afirmo: “Si ya está confirmado es el primer caso del año, me acuerdo que en el año 2016 si no me equivoco tuvimos más de 50 casos, no digo que esto no debe preocupar, pero es un caso y estamos trabajando bien con las tareas de limpieza y descacharrado, para eso también los vecinos deben colaborar”. En otro orden de c osas, el primer mandatario santotomeño se refirió al Carnaval: “Tuvimos contacto con la provincia y hay posibilidades de que se construya un nuevo Parque Corsodromo, estamos en tratativas y eso sería bueno. Con respecto al proyecto de Suaid es interesante porque no, pero le costaría al municipio el 4% de su presupuesto y hoy la comuna no puede gastar 14 millones en eso, hay prioridades como el asfalto”.