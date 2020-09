Giraud volvió a hablar de la política santotomeña y del intendente Garay

Por Urgente Santo Tome 31/08/2020 El ex intendente de Santo Tome y actual senador Víctor Daniel Giraud se refirió a la posibilidad de que Santo Tome tenga un juzgado Federal, después de la media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación. En la misma nota brindada al periodista Augusto Cabral por Radio Ciudad se diferenció del intendente Mariano Garay tras la polémica por la compra de la maquina motoniveladora.

Juzgado Federal para Santo Tome

“En realidad es un viejo anhelo de los santotomeños, el último proyecto que logramos presentar fue en el 2012, pero no logramos apoyo, pero si ahora en este proyecto de reforma no estaba incluido Santo Tome, a partir de allí me puse en contacto con los senadores de corrientes y logramos una audiencia y también logramos llevar una carpeta donde estaba la expresión de muchas entidades de santo tomé, entre ellos el Concejo Deliberante, la extensión áulica de la UNNE, La Fundación Barceló, el Colegio de Abogados, Mercovía, Afip han expresado su apoyo. Es importante este juzgado porque es una demanda que viene hace muchos años y tiene que ver con el crecimiento de algunos delitos como el narcotráfico, la trata de personas etc. Siempre estas cuestiones se atienden en Paso de los Libres, es importante también para el ciudadano común, por ejemplo a los santotomeños que se les secuestra su vehículo tienen que hacer los trámites en Paso de los Libres. Lo que pretende el proyecto de Alberto Fernández es mejorar la calidad de vida del ciudadano común”.

Polémica por la compra de la maquina motoniveladora

“ Esto yo lo quería decir como una opinión personal y como experiencia, no quiero que lo tome a mal nadie, pero uno cuando está en la función pública tiene que velar por los intereses de todos y yo a veces lo escucho al intendente y èl siempre habla de honestidad y trasparencia y èl inclusive a veces es como que quiere ensuciar la gestión anterior, que es este caso fui yo con èl como secretario, el no nació de repollo, nació de un proyecto político que lo tuvo primero a Farizano como intendente y después a mí, él es como que reniega y está en su derecho. Yo le digo, yo fui 8 años intendente y comprè alrededor de 30 vehículos sin ningún tipo de endeudamiento y todos con llamado a licitación pública, aprobado por el Concejo Deliberante, nunca compre a crédito y siempre a través del Concejo, uno no puede obviar estas cosas. El proyecto del intendente si lo miras plantea una compra directa por emergencia del covid, así lo planteó, es algo él, ahora yo me pregunto, cual es la emergencia del covid con comprar una motoniveladora, no hay ninguna emergencia, es algo descabellado, yo creo que cualquier compra es importante, bienvenida sea a Santo Tome, pero el tanto pregona la honestidad, yo tengo la tranquilidad que he comprado como no lo ha hecho ningún otro intendente. Yo creo que los concejales actuaron con absoluta responsabilidad”.