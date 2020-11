Habló el Intendente Garay sobre la firma de un convenio con Valdes y del presupuesto 2021 que se debatirá en el Concejo

Por Urgente Santo Tome 11/11/2020 En la mañana de este miércoles el Intendente de esta localidad brindó una entrevista a FM Ciudad y entre varios temas se refirio a la firma de un convemio por el asfaltado de 9 cuadras para Santo Tome, la presentación del proyecto de presupuesto 2021 en el Concejo Deliberante, la compra de la maquina Motoniveladora y la situación sanitaria en esta comuna por la pandemia del coronavirus. Preguntado por el avance del covid en Santo Tome, el jefe comunal señaló: " Tenemos los 8 casos que venimos arrastrado hace una semana, son casos que se oiginaron en otros lugares como la ciudad de Corrientes y Buenos Aires, se hicieron varios hisopados y quedaron alrededor de 53 personas aisladas. Ahora se estan investigando, los médicos trabajan fuertemente y tenemos que hacer punto en la falta de cuidados que está teniendo la gente, pero hay que saber que el virus sigue latente y esta atacando fuerte a Corrientes Capital y vino para quedarse. Estamos investigando 4 casos, dos que tienen nexos con casos anteriores y dos que son casos nuevos sin nexos todavía, probablemente de ahí salga algún positivo". Preguntado por las quejas de los vecinos sobre reuniones sociales y fiestas clandestinas y la falta de actuación de las fuerzas de seguridad, Garay manifestó: " Las fuerzas trabajan fuertemente, ellos tienen sus temas propios y ahora se le suma esto, lo que nosotros hacemos , bueno yo les molesto y les recargo de actividad los fines de semana, este que pasó no lo hicimos, los hicimos los anteriores, de pedirle que nos den una mano y salgamos juntos con tránsito para ver quiénes hacen fiestas clandestinas y quiénes venden bebidas alcohólicas de madrugada. Ahora si en esta última reunión les pedí para salir de vuelta este finde a controlar". Preguntado sobre si se da la continuidad de los contagios en Santo Tome, si habría posibilidad de retroceder de fase, el Ejecutivo respondió: " Si por supuesto, es lo que siempre decimos, seamos responsables porque hoy todos los que estan trabajando, si llegamos hacer macanas vamos a volver tranquilamente a fase 1, una vez que se dispara a 20 o 30 casos la cosa se complica sino miremos el caso de Paso de Los Libres, esto no es broma tenemos que cuidarnos".

Preguntado sobre la firma de un convenio con el gobernador Valdes por el asfaltado de 9 calles comunales, el funcionario dijo: " Si firmamos un convenio con el gobernador por el asfaltado de 9 cuadras de la calle independencia, van desde plaza colón hasta el CIC y después completamos por artigas hasta calle Perkins, sería una vía de acceso al barrio 200 viviendas, será una obra que ronda los 20 millones de pesos, la provincia pondrá los fondos y nosotros la mano de obra. Por otra parte firmamos otro proyecto por 36 millones de pesos por el adoquinado sobre sarmiento hacia el oeste, por calles pellegrini y rivadavia", Preguntado sobre la calle Roque Saez Peña y la promesa de asfalto, el intendente remarcó: " Nosotros presentamos este proyecto al comienzo de año, no nos olvidemos que estamos en época de pandemia, no hay casi municipio que esta haciendo este tipo de obra pública, asi que no estamos en un año normal, desde marzo no vamos a buenos aires a gestionar para esa arteria, si fuera un año normal ya terminariamos esa obra". Preguntado sobre uno de los problemas más expuestos por la opinion pública que es el polvo en las calles y la situación de los camiones regadores, Garay afirmó: " Los camiones siguen trabajando , hay veces que se rompen, los otros días nos quedamos sin camion recolector y todo se retrasa, trabajan 24 hs esos camiones no paran, por eso se rompen, tenemos 625 cuadras de tierra entonces es complicado hacer funcionar esos vehículos las 24 hs". Preguntado de si se comprara la motoniveladora, el mandatario comunal aseveró: " Y esperemos que si , nosotros enviamos el pliego para que sea aprobado en el concejo y una vez que eso este aprobado se da curso a la compra y también el enripiado de 40 cuadras de los barrios del sur. Quiero decir que en todo este tiempo en que no nos aprobaron la compra de la maquina, Santo Tome va tener que pagar casi 2 millones de pesos más, no quiero echar la culpa a nadie". Sobre la presentacion del presupuesto 2021, Garay aseguró que ya se ha presentado en el recinto deliberativo y que según los cálculos será de casi 440 millones de pesos y que se pedirá nuevamente la ampliación de las partidas.