Habló el jefe del PRIAR y señaló que "quiere que la justicia vaya hasta lo último", en el caso de los policías implicados en robo

Por Urgente Santo Tome 05/10/2020 Desde el mes de marzo el comisario Ariel Sosa conduce los destinos del PRIAR en Santo Tome. Por él la institución ha pasado por diferentes cambios en cuanto a la manera de trabajar en la prevencion y combate a los delitos de abigeato y caza furtiva en esta localidad. Dicen que Sosa vino a cambiar la imagen que había dejado del área, su antecesor comisario Lugo, y desde que asumió Sosa se vinculó más a los medios de comunicación y modificó la forma de trabajar hasta lograr los resultados, más operativos, más incautaciones y más detenciones. Pero en estos últimos días el PRIAR Santo Tome pasa por sus horas más difíciles, dos agentes aparecieron como implicados en un robo concretado a un conocido local comercial de esta ciudad, producto del hecho, los uniformados se hallan detenidos junto con un civil, la noticia sacudió el ámbito policial y a toda la sociedad santotomeña. En el dia de hoy el comisario Sosa dialogó con radio ciudad y brindó su parecer sobre el caso. " Lo que puedo decir es que si efectivamente tenemos dos agentes que en este momento estan a disposición de la justicia por los hechos ya de público conocimiento y esperamos que la justicia se expida, están separados hasta el momento. Nosotros aportamos todo lo que pidio la fiscalía y estamos a disposición". Preguntado si estos uniformados habrían cometido hechos similares con anterioridad, Sosa respondió: " No, para nosotros fue una sorpresa, yo asumí en marzo y no teníamos ningún dato en este sentido, nosotros no vamos a ser obstáculo, le cuento que hay una investigación a cargo del área interna de la policía también". Preguntado como cayó la noticia en su personal, el comisario afirmó: " Y cayo mal, los agentes están un poco bajoneados, pero como le digo nosotros seguimos brindando servicio a la comunidad, yo soy el primer interesado que se sepa toda la verdad, porque la mayoría de los policías son gente de bien".