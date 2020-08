Hablo Arroniz uno de los empresarios que puso dinero para el arreglo de la calle María Elena, fuertes críticas al intendente

Por Urgente Santo Tome 07/08/2020 En las últimas horas emitió fuertes declaraciones uno de los empresarios locales que dono dinero para arreglo de la calle María Elena del barrio 26 viviendas de esta ciudad. Se trata del productor agropecuario Juan Pablo Arroniz, quien junto con el Concejal Santiago Saucedo, el dirigente José Augusto Suaid y un grupo de comerciantes financiaron de forma privada un pedido histórico de los vecinos de la mencionada arteria. En medio de un clima de tensión política, Arroniz, cuya acción es muy debatida en la opinión pública, a través del aire de Radio Ciudad hizo picantes aseveraciones.

“No tenemos novedad de la obra hasta ahora, porque después de la denuncia y el escandalo no ha habido ninguna novedad en ese sentido. Nosotros tenemos paga la obra y vamos a gestionar la autorización correspondiente en el Concejo Deliberante para poder terminar , porque quedo a medio hacer, más o menos hasta mitad de la cuadra maría elena se pudo refaccionar y faltaba desparramar un poco de ripio”

“La del intendente fue una reacción bastante desmedida, porque la verdad que el intendente debería haber acudido al juzgado de faltas y no a la justicia penal, pero bueno esto habla de su autoritarismo y de su forma de proceder, yo creo que los hechos sirvieron, estoy contento con lo que se hizo”

Arroniz dono 60 mil pesos para la obra

“Lo que se hizo tiene un sentido político y practico por el lado de José Augusto y Santiago que están todo el dia en las calles, la gente se acerca se queja de los pozos, de la tierra, entonces tiene un sentido de mostrar que las cosas se pueden hacer. Nosotros no creíamos que esto iba llegar tan lejos, es impensable que haya una denuncia penal hacia un grupo de personas por querer tapar pozos de una calle. Por mi lado tiene otro sentido, los empresarios queremos ganar plata y que invertimos pensando en lo que vamos a ganar, mi apuesta personal de poner 60 mil pesos es que el intendente le de tanta vergüenza que vayan 4 personas y le enripien una calle, mientras él tiene dinero a plazo fijo en el Banco, yo creo que el efecto hará que él vaya y arregle 40 cuadras, entonces si yo con 60 mil pesos logro que este tipo haga que enripie 40 o 60 cuadras es el mejor negocio que hice en mi vida. Nosotros necesitamos que las cosas se empiecen a hacer, todos vivimos en este pueblo, la verdad es muy triste el discurso del intendente, esta hace 20 años en el municipio”

“Los santotomeños lo eligieron a Mariano Garay para que trabaje para ellos, no para el Banco, cuando vos vas y le pones tu dinero a plazo fijo le solucionas el problema al Banco, no a los santotomeños, el cuento de la pandemia es discurso, la vida sigue los pozos siguen y la gente sigue tragando tierra, tener dinero a plazo fijo y que el pueblo siga destruido no es lindo”