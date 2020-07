Hablo el presidente interino de la liga santotomeña de fútbol, luego del corte de energía en el Estadio local

Por Urgente Santo Tome 17/07/2020 Después de conocerse la compleja situación por la que atraviesa la Liga Santotomeña de futbol por la situación desatada por la pandemia, el presidente interino de la institución Martin Aquino realizo declaraciones a un medio radial local y describio cuál es el panorama actual. Corte de energía eléctrica en el Estadio 27 de Agosto, condiciones edilicias y la situación institucional de la liga no quedaron afuera. Preguntado sobre la actualidad del futbol santotomeño, Aquino señaló: “Como todos ustedes saben por la situación de la pandemia esta todo parado en el futbol tratamos de sobrellevar. Se generó un problema que tiene que ver con el pago de los servicios como el de la anergia eléctrica, tomó estado público que habían cortado en la cancha por unos días, pero ahora ya está reestablecido. Como todos tienen conocimiento con el tema de la pandemia los Bancos no atienden casi por ventanilla, nosotros para pagar un impuesto tenemos que ir a retirar dinero en el Banco y ellos nos piden tres firmas, la mía, la del vicepresidente y la del tesorero y dos como mínimo para retirar, el tema es que quienes debían acompañarme para las firmas nunca podían, y así fue pasando el tiempo, se generó una deuda desde marzo con la DPEC, no podíamos ir a pagar, yo me acerque hasta la oficina de ellos les explique la situación y les dije que no se pagaba por lo que explique, que yo solo no puedo retirar la plata, hasta que nos cortaron". Preguntado si recibieron una comunicación previa de la DPEC de corte en el medio de la cuarentena, el presidente dijo: “ Es la pregunta del millón, nosotros sabemos que hay un decreto nacional que prohíbe el corte de energía por deuda, pero a mí no me dijeron nada ni hubo aviso que iban a cortar, yo sabía que eso no podían hacer, intente comunicarme con autoridades locales de la Dirección de Energía y no respondieron. Preguntado si cree que hay alguna intención o maniobra de conspirar contra su presidencia, Aquino respondió: “Mira si hay alguien que quiere que no siga o algo, que me lo haga saber, si hay herramientas para eso, no es necesario hacer todo un movimiento. Yo estoy en la presidencia porque por reglamento me toco, yo no pedí, yo era el vice de Pineda y el al salir me tuve que hacer cargo. Me llevo bien con los clubes, estoy para el dialogo”.

Preguntado sobre la actividad en el Estadio 27, el dirigente afirmó: “Esta todo parado por la cuarentena, el pasto esta mantenido gracias al municipio que nos ayuda con eso. En medio de esta situación no se puede hacer mucho, este año prácticamente está perdido”. Preguntado hasta cuándo estará al frente de la institución Aquino aseveró: “Yo tengo que seguir y cumplir el mandato que dejo Mauricio Pineda y sería en principio hasta fin de año. Este año teníamos previsto muchos proyectos, que con esto es imposible, íbamos a empezar con el futsal y relanzar los campeonatos”.