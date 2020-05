Hablo Garay y dijo que "no es malo ser ordenados y tener las cuentas en orden"

Por Urgente Santo Tome 20/05/2020 En la mañana de hoy y luego de la sesión en el Concejo Deliberante local mantuvo un contacto con los medios de comunicación el intendente de Santo Tome Escribano Mariano Garay, quien hizo alusión a la actualidad de la ciudad en épocas de cuarentena, liberación de más rubros comerciales y sobre la sugerencia aprobada por el poder legislativo local de “otorgar un plus a los trabajadores municipales” afectados a los operativos de prevención de la pandemia. El jefe comunal dejó algunas picantes definiciones y consideraciones en una entrevista radial brindada a Radio Ciudad.

Preguntado por el futuro de la cuarentena en nuestra localidad, el intendente señaló: “ Tenemos una realidad distinta hoy en el interior , que en los grandes centros urbanos, y es lógico que acá se vayan liberando actividades, si vemos el mapa nacional vemos una ciudad de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires junto con Chaco, las provincias que están más complicadas y supongo que de acuerdo a eso van hacer las nuevas medidas, nosotros de todas formas somos muy cautos con avanzar en distintas cosas, porque estamos en una zona limítrofe, dado que Brasil se está transformando como uno de los países de más contagios, en el mundo, por eso tenemos que tener mucho cuidado”.

Preguntado si noto más movimiento y circulación de personas en los últimos días en Santo Tome, Garay sostuvo: “ Claro que si observamos eso, desde que comenzaron las primeras excepciones hasta ahora hay mucha más gente, porque antes solo se podía ir a algunos negocios y hoy ya están habilitados un montón de comercios, y se entiende que la gente tiene que subsistir porque la situación económica es preocupante , pero esto es normal, las fuerzas ya no pueden salir a hacer infracciones, ni a detener a personas porque sería una locura, con tanta gente en la calle, no darían abasto. Yo creo que ya entramos en otra etapa donde tenemos que cada uno ser responsable personalmente, sabemos lo que está bien o mal, no podemos depender de una fuerza, si vamos hacer algunas recorridas porque hay lugares que están haciendo actividades que no están permitidas, igual veo en los locales del centro que la gente respeta en general las exigencias, la distancia social por ejemplo.” Preguntado sobre la posible habilitación de más actividades, el mandatario remarcó: “ Vemos que todavía hay actividades que no va a volver como lo paseos en las plazas, el trasporte urbano, las actividades en los gimnasios donde hay mucho riesgo, el gobernador Gustavo Valdes pidió esperar porque allí se manejan muchos objetos y en un gimnasio se pueden contagiar rápido las personas, sobre restaurantes y bares si están viendo un protocolo y comenzar de a poco, nosotros tenemos que avanzar lentamente, tomar los recaudos y elaborar con los propietarios un protocolo, seguro deberán atender menos mesas , recibir menos personas, porque están muy mal necesitan trabajar, siempre y cuando no circule el virus”. Preguntado sobre la aprobación de un proyecto que sugiere el pago de un plus a los empleados municipales que participan de operativos de control, Mariano Gary realizo varias consideraciones: “Yo veo bien que los concejales estén preocupados por la gente que está trabajando en los operativos, le manifesté a nuestra concejal Dra. María Ordenavia que acompañe lógicamente este proyecto, porque es una preocupación y lo que si tenemos que ver son los montos el tiempo, yo creo que ese monto es mucho para el municipio, más cuando estamos llegando a la etapa del pago de aguinaldo, y que nos insume junto con el sueldo alrededor de 13 millones de pesos, es mucho dinero, y si nosotros salimos a pagar un plus de ese monto probablemente no podamos pagar el aguinaldo que es una ley, no puedo yo arriesgar y hacer que el resto de los empleados que también tienen derecho estén preocupados por esto, tenemos que ser responsables, pero yo acepto y agradezco la preocupación de los concejales, igual digo que no es malo ser ordenado y tener las cuentas en orden”. Preguntado de si va estudiar alguna alternativa para abordar el tema, el funcionario sostuvo: “ Si en realidad nosotros ya pagamos un plus hace un mes aproximadamente, lo hicimos con 60 empleados municipales que están en el frente de esto, en ese momento le pagamos 2 mil pesos a cada uno, es decir si hacemos un cálculo y le pagamos lo que se propone hasta fin de año estaremos gastando alrededor de 6 o 7 millones de pesos, la verdad no tenemos ese dinero, es mucho, la recaudación ha caído y yo tengo que ser muy responsable, hay provincias que pagan plus de 3 mil, 4 mil pesos, nosotros como municipio pobre no podemos pagar 12 mil pesos, no existe en la economía municipal un plus de ese tipo, igual lo vamos a evaluar”. Preguntado por algunas afirmaciones del concejal Saucedo donde afirmò que el municipio tiene los fondos para pagar este plus, Garay efectuò picantes declaraciones: “ Si Saucedo dijo que la municipalidad tiene fondos, yo quiero saber cómo Saucedo sabe que el Municipio tiene ese dinero, donde se informa, en realidad deberíamos saber de dónde saca la información porque si no estamos tirando bolazos, sería bueno decir de dónde sacan esto, de todas formas nosotros vamos a evaluar, voy a contestar la nota del Concejo Deliberante y apenas podamos vamos a volver a dar esa ayuda”.