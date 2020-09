Hablo la ciudadana misionera que estuvo en Baila Morena y dijo que va "hasta las últimas consecuencias" con su denuncia

Por Urgente Santo Tome 22/09/2020 En una entrevista periodística, una ciudadana de misiones, quien fuera una de las primeras infectadas por coronavirus en Santo Tome relató lo que vivió en el centro de aislamiento local y porque decidió concretar una denuncia contra el intendente de esta ciudad y contra miembros del comité de emergencia de Santo Tome. Su nombre es Celia Ayala y es oriunda de la ciudad de posadas, Misiones. El pasado 04/09 fue notificada que había dado positivo en un test por covid-19 en el puesto centinela y no le dejaron ingresar a su provincia de origen. Allí empezaba el calvario para esta ciudadana, que días después sería alojada en un Centro de Aislamiento. En esta nota realizada en radio ciudad por el periodista Augusto Cabral cuenta su versión de los hechos y porque decidió denunciar por malos tratos y abandono de persona a la comuna.

Preguntada sobre los verdaderos motivos de la denuncia, Ayala señala: “ Nosotros denunciamos a las autoridades locales por abandono de persona, porque nos llevaron a un lugar supuestamente que está preparado para el aislamiento, si es un hospital de campaña como dicen, tendrían que tener un personal de salud, cosa que nosotros no teníamos, los dos últimos días después que radicamos la denuncia, nos pusieron policías, pero nosotros no éramos ladrones, no matamos a nadie, nosotros deberíamos haber tenido por lo menos un enfermero para que nos hagan el seguimiento. Yo soy hipertensa y jamás me tomaron la presión por ejemplo, estuvimos 14 días en el baila morena” . Preguntada sobre cómo fueron a parar al baila morena, Ayala responde: “Nosotros no tuvimos opción para ir a otro lugar como se dijo. En el control centinela me dijeron que el test me dio positivo y que yo no podía cruzar a misiones, que ellos no me iban a dejar, era quedarme los 14 días en centinela o bien volverme a Santo Tome, yo estaba en línea con mi pareja y él me dice que me buscaría, entonces yo con mi auto me quedo cerca de Las Marías esperándolo, el da aviso a las autoridades locales que fue a buscarme. En ningún momento nosotros estábamos prófugos como se dice, nosotros nos volvimos a Santo Tome y ya no nos dejaron ingresar porque yo estaba positiva”. Sobre el destino de la pareja, una vez en territorio santotomeño, afirmó: “Las autoridades nos dieron la opción de ir a las cabañas ubicadas a las afueras de la ciudad, porque ahí si estaba habilitado para hacer el aislamiento, nosotros hablamos con la dueña, nosotros pagamos por 14 días $ 5.400 y la dueña dijo que estaba todo bien. Al otro día vino la policía, nos tomaron los datos, nos llamó la Dra. Nancy ostriñuk, nos autorizó para ir a hisoparnos al hospital y de allí ya no nos dejaron ir más a las cabañas, el Dr. Giménez dijo que por protocolo y que la dueña de las cabañas no autorizaba que estemos más allí, así que nos comunicaron que iríamos a baila morena. Nosotros teníamos la opción de la casa de mi pareja, pero nosotros estábamos amenazados de muerte, nos fuimos al centro de aislamiento. Yo quiero que el intendente se rectifique de sus dichos porque nosotros en ningún momento nos quisimos escapar del baila morena como él dice, nosotros en el lugar estábamos llaveados, había un sr llamado lucio que tenía la llave, o necesitaba medicación y este sr jamás vino, nosotros tuvimos que forzar una ventana para que nos pasen la medicación. El domingo 13 nos vinieron a hisopar un médico y un enfermero, no pudieron entrar esperaron afuera más de dos hs esperando que alguien vaya con la llave para abrir, no había nadie en forma permanente en ese lugar. Sobre la comida, los dos primeros días nos traían, pero después nosotros comprábamos nuestra comida. En baila morena en uno de los salones había un nido de abejas, en otro salón había ratas, no hay ni siquiera un nebulizador, entonces yo me pregunto si es un centro de aislamiento, nada no había, nadie limpiaba el lugar, yo encontré un bidón de citronela y limpie yo”. Preguntada sobre si quisieron escaparse en una oportunidad, la ciudadana de misiones aseveró: “No, porque, nosotros pedimos irnos a la casa de la mama de mi pareja porque ellos eran positivos y no representaba una amenaza para su salud, pero no nos dejaron y quiero saber si ellos tienen pruebas porque se comenta de una foto, pero la sacaron cuando nosotros ya teníamos el alta. Yo quiero que el intendente de su ciudad se rectifique porque al decir que nosotros nos escapamos y esto que aquello, está llamando a la violencia, yo recibí varios mensajes de amenaza de muerte”